誰轟43槍？兩蒙面槍手至今未落網

台中廣三SOGO百貨，孕婦莊嘉慧當年在此遭流彈擊中，成為植物人。（記者許國楨攝）

2025/05/13 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕一九九九年六月五日，台中廣三SOGO百貨門前槍聲大作，一早剛開門營業的大樓瞬間陷入恐慌，兩名蒙面歹徒持衝鋒槍朝入口處連開四十三槍，掃射完隨即逃逸，現場毫無預警，正準備偕友逛街的廿三歲孕婦莊嘉慧遭流彈擊中，重傷昏迷，最終成為植物人，但槍手至今仍未落網。

這起當年震撼全國的重大刑案，被認為與當時廣三集團總裁曾正仁涉及超貸案有關，曾正仁後來因背信罪被判十一年，卻棄保潛逃中國，警方一度懷疑是「黑道示警」，懷疑這起精準且冷血的掃射行動，可能與當年被稱為「亞洲十大槍擊要犯」之一陳勇志有關，但陳十多年後落網，始終否認犯下此案。

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陳勇志曾持槍掃射金錢豹等酒店，造成多人死亡，因此被道上稱為「酒店殺手」，一九九九年六月，他為了籌措跑路費用，寄手榴彈給時任立委林進春，勒贖一億元，但未得逞，之後潛逃至中國，逃亡期間仍多次以遙控方式犯下數起恐嚇取財未遂案，最終於二○一○年在深圳落網，同年十二月十五日被遣返回台。二○一五年，陳勇志最終逃過死刑，被判處無期徒刑定讞。

警方曾懷疑陳勇志犯下廣三SOGO槍擊案，經調查，一九九九年六月五日中午十一時廿分，林進春服務處監視器拍到陳勇志走進服務處的畫面，而當時正是廣三SOGO槍擊案案發時間，陳有不在場證明，加上彈道比對不符，且他順利通過測謊，檢方無證據證明本案為陳所為，未就廣三SOGO槍擊案將其起訴。

這場掃射到底是誰策劃？誰扣下了板機？當年曾參與偵辦的官警，至今幾乎均已退休或待退，一名資深官警說，案發當時曾有一說，因爭奪台中廣三SOGO經營權，各方人馬角力衍生，而警方當時雖鎖定疑似幕後藏鏡人，也掌握到可能的槍手方向，但總缺臨門一腳，始終找不到可收押定罪的關鍵證據成為懸案。

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