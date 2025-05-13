廣三SOGO槍擊案 慈母照顧癱女26年

媽媽熊玉蘭溫柔撫著女兒嘉慧的臉。（記者許國楨攝）

2025/05/13 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕莊嘉慧是二十多年前台中廣三SOGO槍擊案的重傷被害人，始終由母親無怨無悔照顧，不僅感動無數人，也推動重傷犯罪被害人照顧制度改革，財團法人犯罪被害人保護協會與慈濟基金會，十二日共同舉辦「犯罪被害人重傷照顧及關懷服務合作成果發表會」，提前為十四日生日的嘉慧慶生，現場溫馨感人。

犯保協會攜手慈濟

銜接醫療居家成果發表

犯保協會在一九九九年成立之初，服務的第一件社會矚目重傷犯罪被害案件就是「台中廣三SOGO槍擊案」，孕婦莊嘉慧重傷後成為植物人躺臥病床，還來不及見出生即夭折女兒一面，家庭面臨長期照顧的壓力與負荷，二○一八年在時任犯保協會台中分會主任委員林坤賢律師的媒合協助下，入住台中慈濟護理之家接受照顧至今。

請繼續往下閱讀...

二○二三年十月，犯保協會與慈濟基金會簽署合作備忘錄，啟動「嘉慧馨生︱犯罪被害人重傷照顧及關懷服務合作計畫」，名稱取自「嘉慧」，寓意「嘉惠」更多重傷家庭，合作計畫由台中慈濟醫院試辦，與犯保協會台中、彰化、南投分會聯手篩選十戶有高度照護需求家庭，進行多元醫療與關懷服務，有效紓解家庭壓力。

昨日成果發表會恰逢剛過母親節與嘉慧生日前夕，主辦單位特別安排為嘉慧慶生，並向辛苦照護多年的嘉慧媽媽致敬，法務部長鄭銘謙、犯保協會董事長張斗輝、慈濟副執行長熊士民與台中慈濟醫院莊淑婷副院長共同出席，肯定跨域合作努力成果，並呼籲社會共同支持馨生人照護制度持續深化。

嘉慧昨由護理師推著輪椅出現，媽媽熊玉蘭看到立即上前溫柔撫著女兒的臉，開心說「今天氣色很好」，除在女兒耳邊輕聲祝她生日快樂，也為她切生日蛋糕，熊玉蘭說，廿六年前女兒無辜中槍時廿三歲，正值人生黃金歲月，剛結婚懷有女兒，豐富人生正要開始就被迫停止。

剛開始，她與丈夫都很難接受，無法走出傷痛，最近幾年才慢慢走出來，女兒被安排到台中慈濟醫院護理之家，如果久未探視，女兒看到她時會揮舞雙手，臉部表情激動，似乎在唸「為何這麼久沒來看我」，但丈夫很多話藏心裡，最後悶出病因癌症病逝，臨終前最掛念就是嘉慧，只能想「遇到了怎麼辦」，還是看開一點，日子總得過下去。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法