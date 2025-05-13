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    首頁　>　社會

    北市吳興街 婦遭頭套塑膠袋亂刀砍死╱夫潛逃中國 遙控殺妻 檢通緝

    台北市吳興街的張姓婦人，去年被發現在住處遭人亂刀砍殺死亡。 （資料照）

    台北市吳興街的張姓婦人，去年被發現在住處遭人亂刀砍殺死亡。 （資料照）

    2025/05/13 05:30

    〔記者王定傳／台北報導〕住在台北市吳興街的張姓婦人，去年五月被發現在住處遭人亂刀砍殺死亡，且頭部套著塑膠袋，上半身還棉被覆蓋臥床；全案一度傳聞是因張婦丈夫陳男黑吃黑詐團款項，而遭詐團派人「做掉」，但歷經一年多調查，檢警懷疑，因詐欺案逃往中國的陳男，疑因感情不睦，隔海遙控田姓男子潛入住宅行凶，且田男犯案後已變裝逃往中國，台北地檢署昨偵結並依殺人罪嫌對陳、田兩男發布通緝。

    田男犯案後逃往中國 也被通緝

    警方調查，陳男夫妻育有一子，孩子交給親友照顧，陳男擔任「水房」總務，負責與車手聯繫及轉匯贓款；北市警方前年破獲該詐團，陳雖落網，但後來獲交保，並於去年元月潛逃中國。

    夫妻感情不睦 都有詐欺前科

    怎料，去年五月初，張婦位於吳興街老舊公寓三樓住處，發出惡臭且無人應門，鄰居因此報案；警消於五月三日破門發現，張婦頭部遭塑膠袋套住，上半身則用棉被包覆，背部有多處刀傷，死亡多日且遺體已腐爛。警方勘驗現場，門窗均反鎖，研判此一密室殺人犯行應是熟人所為，查出張婦和其丈夫陳男都有詐欺前科。

    全案一度傳出陳男因黑吃黑Ａ走大筆贓款，詐團追討無著，疑因逼問陳男下落或報復「做掉」張女，但檢警清查曾聽命張女從事取款車手的林男等四名男女涉案情節，發現林男等人久未與張女連繫。

    專案小組調閱監視畫面，發現一名與陳男關係密切的田姓男子，曾在案發時進出張女住處，且隨後就變裝搭車趕到桃園機場，臨櫃購買機票飛往中國，警方持續訪查張女親友，得知張女生前與陳男時常發生爭執，夫妻感情不睦，懷疑是陳男教唆田男行凶；檢方昨將原本被列為殺人案被告的林男等四人處分不起訴，並對陳男與田男發布通緝。

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