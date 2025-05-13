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    高雄酒駕奪命3天2起》酒駕撞重傷 高雄高職女昏迷搶命中

    遭酒後開車逆向的鄭男撞成一死一重傷，女高職生因頭部重創，目前仍在 醫院加護病房搶命。（資料照）

    遭酒後開車逆向的鄭男撞成一死一重傷，女高職生因頭部重創，目前仍在 醫院加護病房搶命。（資料照）

    2025/05/13 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市一對十九歲高職情侶十日清晨騎車行經三民區同盟三路，遭酒後開車逆向的鄭男撞成一死一重傷，女高職生因頭部重創，目前仍在醫院加護病房搶命，昏迷指數不僅三，尚未脫離險境。昨天高市又發生酒駕闖紅燈撞死騎機車婦人案。

    遭酒駕撞擊的李男與顏女皆就讀高雄某高職三年級，兩人為班對情侶，近日才剛考完畢業考不久，卻在畢業前夕遇上嚴重車禍，當時李男深夜自牛排店打工下班，騎車到仁武區載顏女要一同回到李與阿嬤同住的鼓山區住處，行經同盟三路與鄭男駕駛的轎車對撞，李男當場慘死，顏女則是頭部重創腦出血、失去意識，經送醫急救後，插管送進加護病房觀察。

    由於顏女腦部重創，目前情況仍不樂觀，昏迷指數僅二至三，因腦壓過高仍降不下來，家長相當憂心，醫療團隊也積極搶救中。

    昨天一早兩人就讀的學校針對同班同學進行心理輔導，校方表示，同學情緒難免受到影響，除了盡量安撫大家，學校師生也努力集氣，期盼顏女的傷勢能早日好轉，由於李、顏兩人學業皆已告一段落，仍能順利領取到畢業證書。

    肇事工地主任羈押禁見

    酒駕肇事的工地主任鄭男雖無酒駕前科，但酒後仍開車上路，加上行經調撥車道已劃設雙黃線供雙向行駛，卻未注意對向行車，跨越雙黃線逆向導致一死四傷車禍，酒測值○．六六毫克，十日晚間遭法官裁定羈押禁見。

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