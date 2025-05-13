高雄酒駕奪命3天2起》保時捷男 爛醉撞死婦 嗆警殺人

高雄6旬婦人剛過完母親節就遇死劫，慘遭保時捷男酒駕追撞身 亡，洪男酒測值達高達1.2毫克。 （記者黃良傑攝及翻攝）

2025/05/13 05:30

闖4個紅燈 高速撞婦拖行6公尺

〔記者黃良傑、王榮祥、蘇福男／高雄報導〕又是酒駕殺人！男子洪昌興昨天凌晨酒後無照駕駛保時捷凱燕休旅車，連闖四個紅燈，行經高雄市鼓山區大順一路與龍德路口，闖紅燈高速衝撞騎機車的蔡吳姓婦人，緊急送醫仍告不治，肇事的洪男酒測值高達一．二毫克，超出法定容許值近五倍，警方訊後依酒駕致死等罪嫌移送法辦，高雄地檢署複訊後向法院聲請羈押獲准。

酒駕男洪昌興 被羈押

高雄市三民區十日才發生一對十九歲高職情侶遭酒駕逆向的鄭男撞成一死一重傷。高雄三天兩起酒駕致死傷事故，引起全民關注，高雄市長陳其邁指出，已要求警方以最嚴厲刑責偵辦；高雄市警察局長林炎田表示，兩件酒駕釀死傷事故第一件當事人已收押，第二件也會建請檢察官聲押。

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陳其邁︰最嚴厲刑責偵辦

林炎田指出，針對酒駕防制，今年高雄市警方累計編排一二五○班次、在六二五處場所臨檢，共動員二五五五人次員警，相較以前強度增加許多，會啟動連續三天的擴大酒駕臨檢。

鼓山警分局指出，昨天凌晨接獲報案，大順一路與龍德路口發生車禍，員警趕赴處理，現場為五十九歲洪男駕駛休旅車，沿大順一路向東行駛時闖紅燈，與南向北直行的機車騎士蔡吳姓婦人（六十七歲）發生碰撞，拖行五至六公尺，直到撞到輕軌號誌才停下。

剛過母親節 竟成冰冷遺體

蔡吳女被拖救出來時已無呼吸心跳，經警消人員緊急送醫搶救仍不治，她的丈夫與女兒聞訊趕來，哀痛不已，「剛過完母親節，母親竟成冰冷遺體」。

洪男撞死婦人後被警上銬，他反嗆「我又沒有跑、你要壓制我嗎？」、「警察殺人」，犯後態度仍乖張。

據了解，肇事者洪男為工人，曾於二○一九年拒酒測被罰款及吊銷駕照，此次酒駕肇事還涉及無照駕駛；警方查出洪男所開的保時捷凱燕休旅車車主是陳姓男子，洪男自稱原車主陳男因欠他錢，已將該車讓渡給他，警方將釐清相關說詞。

警方調閱路口監視器，發現洪男肇事前分別在中華與同盟路口、中華與環河路口、裕誠與大順口，以及大順與龍德路口闖紅燈，另於中華與大順路口違規紅燈右轉，一路酒駕並違規行駛，才造成憾事。

酒測值高達1.2毫克

經檢測，洪男呼氣酒測值達一．二毫克，比○．二五法定容許值超標近五倍，警方依酒駕致死罪、過失妨害舟車行駛安全罪、公共危險罪將洪男移送高雄地檢署偵辦。

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