假檢警騙走7旬退休婦1900萬 警逮車手頭 搜出130萬、毒品

警方逮捕負責「控盤」的車手頭廖男。（記者姚岳宏翻攝）

2025/05/13 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市七旬退休婦人因誤信「假檢警」詐騙電話，將提款卡、現金及大批金飾交給詐團車手，共損失約新台幣一九○○萬元，警方先逮五名車手，向上溯源後，掌握廿七歲廖姓男子是詐團「控盤」幹部，本月初再到新北市汐止區逮人，搜出一百卅萬元現金及愷他命毒品等贓證物，全案擴大追查中。

警方調查，被害的七旬簡姓婦人家住信義區，去年九月接到假地政事務所來電，指她涉及刑案，稱如不將身上現金交付保管，房屋、土地等財產都會遭凍結，簡婦一時不察，將三張提款卡、現金七十萬元及大小金飾廿二件陸續交付詐團車手。

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廖男是詐團控盤 狡兔藏3窟

信義警分局福德街派出所成立專案小組，經抽絲剝繭，陸續逮五名皆為廿多歲的車手到案，根據通聯及金流，掌握廖男是詐團車手頭，負責操控、指揮車手行動並分配任務，屬詐團核心成員。

警方蒐證時發現，廖男狡兔三窟，在新北市汐止區有三個住居所，且不定時更換住處，讓警方難以鎖定出沒時間，經多日埋伏，警方持拘搜票登門逮人，現場查扣犯罪所得一百卅萬元，另搜出愷他命、鎮暴槍、手機等贓證物，警詢後依涉犯詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、毒品等罪移送台北地檢署偵辦，訊後法院裁定羈押。

警方呼籲，公務機關絕不會以電話或通訊軟體，要求提供個人身分資料或金融資訊，更不會要求匯款、保管財物等；有疑慮可撥打一一○或一六五反詐騙專線確認。

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