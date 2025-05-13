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    發布假民調介選、為中共發展組織 三聯集團徐少東 境管失聯

    三聯集團負責人徐少東涉嫌吸金22億元案，另涉及中國介入正副總統大選案及為中共發展組織，昨天傳出失聯，警方展開協尋。（資料照）

    三聯集團負責人徐少東涉嫌吸金22億元案，另涉及中國介入正副總統大選案及為中共發展組織，昨天傳出失聯，警方展開協尋。（資料照）

    2025/05/13 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕三聯集團涉嫌吸金廿二億元案的負責人，也是中華致公黨副主席徐少東（五十八歲）另涉及中國介入國內正副總統大選案及為中共發展組織，橋頭地院今年二月裁定延長境管八個月，他不服提起抗告，遭高等法院高雄分院裁定駁回並定讞，昨天傳出失聯，因身上沒帶手機，家屬前日緊急報案，警方展開協尋。

    涉吸金22億元 判刑12年

    三聯集團涉嫌吸金廿二億元案，負責人徐少東和律師顧問張永昌被依違反銀行法，一審分別判刑十三年和十一年，高雄高分院去年改判徐少東十二年，張則刑度不變。

    據了解，徐少東和張永昌自二○一五年九月起至二○一九年五月止，以老鼠會方式，假銷售真吸金，金額高達廿二億六千餘萬元，犯罪時間近四年，被害投資人四千餘人。

    徐少東於二○二四年總統副總統大選前，接受中共統戰人員指示，為特定候選人宣傳，並發布假民調干擾大選，檢方另發現徐還涉犯為中共發展組織，去年被依涉犯國安法等罪嫌，移由高雄高分檢偵辦並聲押，法院裁定卅萬元交保、限制住居。檢方不服抗告成功，高雄高分院改為五十萬元交保。

    9日離家 兒報案警協尋

    高雄市新興警分局指出，五月十一日下午接獲徐姓民眾報案，稱父親將手機留在家中離去失聯，因父親近日心情低落，為避免發生意外而報警，經調閱相關監視器影像並查訪關係人，確認報案人稱的徐父即是徐少東，於五月九日清晨便離開住處，目前正積極尋找。

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