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    慘！前警分局長偷水果遭上銬 昔包庇賭場被拔官

    新北市老翁蔡榮源到全聯超市偷竊價值一百零八元的酪梨、番茄各一顆未付帳被扭送法辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市老翁蔡榮源到全聯超市偷竊價值一百零八元的酪梨、番茄各一顆未付帳被扭送法辦。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/05/12 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市老翁蔡榮源到全聯超市偷竊價值一百零八元的酪梨、番茄各一顆未付帳被扭送法辦，蔡翁做完筆錄後，透露自己曾任台北縣三重警分局長，偵辦員警一度懷疑他的說詞，但經比對姓名及向資深同仁詢問後，赫然發現真的是以前的老長官，也對他落得如此下場，感到不勝唏噓。

    據了解，海山分局新海派出所員警八日下午五時許接獲全聯板橋雨農店報案，指稱一名老翁於店內涉嫌偷竊蔬果，沒結帳即離開，店員發現異狀，上前攔阻，老翁見狀逃到店外，店員隨即追到店外的雨農路、英士路口將他拉住，警方到場將老翁上銬，在他身上查扣酪梨及番茄各一顆，依現行犯逮捕送辦，返所釐清竊嫌身分是七十四歲的蔡榮源。

    據了解，警方雖於晚間偵訊，但蔡翁精神狀況正常、與警員對答順暢，他承認偷竊，辯稱前幾天到該店買到爛掉的酪梨，隔幾天才會直接到店拿一顆，挑選時看到一旁的牛番茄很漂亮，看起來很好吃，就順便拿走。

    臉書「警界改革真相聯盟」，昨以「北縣警界～一代梟雄，如此狼狽不堪！令人不勝唏噓」為題，全案才曝光；據了解，蔡榮源是警大四十六期畢業，綽號「龍眼」。

    警界人士透露，蔡榮源於前台北縣警察局長黃茂穗任內，從永和分局長調任三重分局長，在警界前程看好，但二○○六年間，先被媒體揭露，未出席萬安演習，勤務鬆散，檢調又接獲情資，查出蔡榮源擔任永和分局長期間，涉嫌收賄包庇百家樂賭場，下屬集體收賄上千萬元，蔡榮源因督導不周連帶責任，降調苗栗縣警察局警務參，二○○八年高院判刑十一年，追繳沒收不法所得七十七萬元，二○○九年監察院決議對蔡榮源彈劾，之後因公懲會判決撤職，無法申請退休金，可能因此生活陷入困頓，才會淪為小偷。

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