領錢見警…5條通車手不要命衝縣民大道被逮

林姓車手見警狂奔，衝到轎車疾駛的縣民大道，警方緊追在後，翻過分隔島後制伏嫌犯。 （記者吳仁捷翻攝）

2025/05/12 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名車手到新北市警察局旁超商領款，警方接獲社區詐騙網通報，暗中到場，林嫌見警出現門外，故作鎮定，領完錢後奪門而出，一路從府中路狂奔，衝到轎車疾駛的縣民大道，員警緊追在後，翻過分隔島後制伏疑犯，查扣身上十七餘萬元贓款，赫見林嫌被因涉及詐欺案，被新北地檢署、新北地院等五個機關發布通緝，被詐團列為車手敢死隊，警方除依法送辦，續追幕後集團。

新北市警板橋分局板橋派出所九日獲報，板橋府中路一間超商傳出車手出現領款，巡邏員警邱懷恩、林敬倫獲報，趕抵超商前，發現林嫌形跡可疑，正要上前盤查時，林嫌見警靠近，心虛想逃逸，衝出超商後，直奔縣民大道，警方一路追捕，但林嫌如亡命之徒，無視高速來車，衝過分隔島，員警追上前包抄，將他壓制在地。

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警方過濾身分，赫然發現，此名廿九歲林姓車手涉及詐欺、洗錢等多項罪名，被新北、彰化、台中地檢署及台南、新北地方法院等五個機關通緝，犯行涉及妨害秩序、洗錢防制及組織犯罪等，犯罪事證明確。

詐團敢死隊 被逮逾10次

警方追查，林嫌涉犯詐欺等前科累累，也加入詐團，由於他涉案多起未到案，逃亡全台各地，反倒成為詐團敢死隊，四處到最容易被查獲的超商、銀行ATM等地領款，至少被逮十次以上。

板橋警方在林嫌身上，查獲一支手機、十七餘萬元贓款、四張金融卡等證物，警詢後，依詐欺及洗錢防制等罪嫌移送新北地檢署偵辦，通緝部分解送各發布機關歸案。

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