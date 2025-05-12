破解火場逃生迷思》與奪命煙賽跑 向下逃相對有利

高雄市鳳山區國泰路一棟五樓公寓發生火警，消防員 從二樓救出一對昏迷父子送醫。（記者蔡清華翻攝）

2025/05/12 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕火警發生一般民眾常犯錯誤的逃生迷思，包括直覺躲在有水源的浴室、往高樓層逃生、以及要用濕毛巾摀住口鼻等，高市消防局呼籲窗口小、塑膠門的浴室絕對不是一個安全的避災環境，往下樓層逃生相對有利，濕毛巾摀住口鼻反而不利移動。

濕毛巾摀口鼻 反不利移動

消防局表示，火災現場造成人員傷亡的主要原因是被煙嗆傷，而非被火燒傷。因此，判別自己的所處環境、時空是否利於逃生非常重要，一旦察覺逃生路徑充滿濃煙，選擇安全空間關門避難、塞門縫，並對外呼救，才是最佳對策。

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煙每秒上升三至五公尺，且伴隨著高溫、毒氣往上蔓延，若選擇向上跑，人的速度不但跑不過煙，更會因此遭受濃煙高熱侵襲，所以往下樓層逃生相對有利，但如果火源在下方則另當別論。火災時電梯的供電系統隨時會斷電建議別搭，且電梯管道間猶如煙囪一般，一旦火煙滲入管道，將直接威脅電梯內人員的生命安全。

火災發生時無論選擇逃離或至相對安全的空間「避難待救」，都是在跟時間賽跑，不一定非要用濕毛巾摀住口鼻，且手拿濕毛巾不利移動，亦不能阻隔火場的有毒氣體。

一般住家的浴室構造通常為塑膠門遇上高溫溶化，將加速濃煙侵襲，且對外窗口很小，或根本沒有對外窗戶，因此，浴室不是相對安全的避難環境。

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