高雄惡火 躲浴室嗆昏 父子雙亡

高雄市鳳山區國泰路一棟五樓公寓發生火警，消防員 從二樓救出一對昏迷父子送醫。（記者蔡清華翻攝）

2025/05/12 05:30

消防局︰躲浴室是錯誤逃生 應儘速躲避濃煙逃出屋外

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山區國泰路一棟五樓公寓前天深夜發生火警，消防人員從二樓救出一對昏迷父子送醫，二人經搶救後仍告不治，消防局調查，五十六歲男子火警發生時，躲在浴室仍遭濃煙嗆昏，錯誤的逃生迷思阻斷生路。

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高市消防局表示，十日晚間十時五十四分火警獲報後，出動十五車卅四人前往，現場為五樓建築物，二樓有火煙冒出，立即布線搶救，火勢於廿三時卅一分撲滅，消防人員從二樓救出八十五歲及五十六歲李姓父子，均已無生命跡象，緊急由救護車送醫，搶救後兩人仍告不治。

消防局抵達時，已有民眾逃出，不少住戶跑出屋外駐足圍觀，之後傳出有人受困火場，火勢撲滅後，消防員進屋搜救，行動不便八十五歲的父親倒臥在房間內，肢體有燒燙傷，五十六歲的兒子則被發現躲在浴室，身上無明顯燒傷，疑似遭濃煙嗆昏。

85歲父行動不便 倒臥房間

據了解，八十五歲老父行動不便不常外出，五十六歲兒子為低收入戶，打零工為生，與妻離異多年，兒女也不常返家，平常只父子兩人一起生活。

起火點初判在儲藏室附近

消防局火調科調查，起火點初判在儲藏室處附近，起火原因仍待釐清，消防局指出，火警發生躲浴室是錯誤的逃生方式，應儘速躲避濃煙逃出屋外，或找到相對安全的避災環境才是正確的做法。

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