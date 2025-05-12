非六都警官陞遷受阻 人才難留

巡官缺額率最高前三名警察單位

2025/05/12 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕依我國目前非六都縣市的警察局陞遷管道規定，原地升官只能到兩線四星，若想要繼續高升，就必須到其他非六都縣市擔任分局長後，才能升任督察長、主任秘書，再升任為六都的督察等三線一星的職缺。反觀六都縣市警察局，本身就具備一路升到三線一星的六都分局長職缺，這讓非六都縣市警察局想要留住人才非常困難。

一名資深人事主任則稱，以基隆市為例，早年地制法未通過時，在地的警官最高只能升到兩線三星的科長，再上去就是外地調來的兩線四星分局長；地制法通過後，兩線三星的科長陞等兩線四星，但這就是在地晉升的最高職缺，之後就得一路幹到退休，否則就要申請外調，之後面完全沒有陞遷的管道，搞不好還會造成職業怠惰。

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若在沒有特殊的專業背景及人脈，兩線四星想要外調到其他單位服務，幾乎不可能達成。所以通常在兩線三星時就要離鄉背井，考上非六都的兩線四星分局長，等在外流浪四、五年後，再晉升督察長、主任秘書等職缺。

反觀在六都服務的警官，則不必擔心這個問題，陞遷管道一路開到三線一星的六都分局長，在地服務不用離鄉，且陞遷時間也不比在外流浪的人慢，甚至更快，這也讓想留鄉服務的人才，打退堂鼓，為了自身未來，不得不往六都警察局服務。

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