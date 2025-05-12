缺額比高達45.7% 全國第一》基隆陷巡官荒 局長暫停外調

巡官缺額率最高前三名警察單位

2025/05/12 05:30

直接晉升多名二線二星警務員

〔記者吳昇儒、邱俊福／基隆報導〕基隆市警察局位於雙北兩都之間，因無繁重加給，且升遷管道有限，導致警官大幅外流，基層巡官缺額高達四十五．七％，為全國縣市警察局缺額率第一，超過全國缺額比二．三倍。基隆市警察局長為留住二線一星巡官，選擇動用警察人員陞遷辦法，暫停巡官外調；且為爭取更多畢業警官到基隆服務，更是直接晉升多名二線二星警務員，留出空缺，連分數低的巡官也多一顆星，因此舉嚴重影響到同仁們基本權益，引發熱議。

影響同仁基本權益 引發熱議

資深的陳姓警官指出，基隆警察工作量與六都差異不大，但周邊的雙北、桃園市警察局都有額外加給，且陞遷仕途較廣，容易讓人萌生調動念頭，長年來警官短缺成為基隆市警察局長的頭痛問題，近期來更是越來越嚴重。

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不過巡官統調是基層警官最後能自主選擇調動的權益及底線，調動後不論原本是兩線幾星，通通都得從兩線一星的巡官做起；因此大部分的主官都不會去限制，據傳多年前在台北縣升格時，僅有一名局長限制過外調一次，因此基隆市警察局此次的做法，引起基層不滿與不安。

基層警官指出，警局此次為讓「帳面上」巡官缺額更多，竟大幅晉升二十名警務員，連分數低的巡官也多一顆星，讓先前努力摘星的前輩們大嘆：「生不逢時」。此外，為安撫想調動的巡官，更是安排他們到想去的單位服務，導致其他警官遭排擠，引發爭議。

基隆市警察局表示，因巡官職缺共計四十三人，缺額率高達四十五．七％，人力不足已對勤、業務產生影響，故暫緩巡官統調，待六月後視人力補充情形，將研議是否開放。而陞任警務員部分，是因局內有大量職缺，本就應給同仁們晉升，且此次派補後仍有懸缺，凸顯出人力嚴重不足問題。

也有主管透露，同仁調走後繁重的業務會分配到各個巡官、警務員身上，讓更多人萌生調離念頭，形成惡性循環；局長此次這樣做，應有所考量，但當中利弊則待時間驗證。

警政署表示，統計至五月一日全國巡官缺額率為十九．八七％，因居住南部的人員較多，統調希望調回鄉，加上陞職因素，造成北部巡官缺額普遍較高，將考量優先派補。

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