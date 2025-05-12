長期監控鄰宅 香爐、油煙廢氣侵擾 惡鄰入侵 法官判6個不得

鄰居長期將監視器對準他家，且以香爐、宗教音樂、狗叫聲與廚房油煙、風扇噪音等侵入，新竹地院民事庭審理後，連續判決六個「不得」侵入鄰宅。（資料照）

2025/05/12 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳男不滿鄰居張男長期將監視器對準他家，且以香爐、宗教音樂、狗叫聲與廚房油煙、風扇噪音等侵入陳家土地與房屋，苦不堪言的陳家憤而提告，訴請排除侵害，新竹地院民事庭審理後，連續對張男判決六個「不得」侵入鄰宅。

陳男說，張男在房屋後端窗戶架設監視器，不但越界占用土地，監視器更對準他家，妨害他出入後院行動自由。

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不僅如此，張男經常將香爐懸掛於土地上空或吊掛於窗戶上，長時間悶燒爐內香火，煙氣瀰漫於他房屋後院，侵害全家肺部。

張男還常以大音量播放宗教音樂，放任其豢養犬隻吠叫，妨害全家生活作息及安寧。

此外，張男於房屋後端裝設的抽油煙管，廚房油煙廢氣妨害全家健康，且張家裝設的排風扇老舊，運轉噪音擾人，排出的狗味等臭氣，皆飄入他的後院。

法官勘驗現場 還一度移走

法官勘驗現場時，雖已無監視器、香爐、排風扇，張男並稱已無讓狗叫、放音樂、排風扇等噪音侵害，然而法官發現，審理過程中，張男又裝回排風扇，並仍發生狗叫、大聲播放音樂情形。

最後法官判決張男六個「不得」侵入鄰宅，包括不得於房屋後端架設監視器、不得將香爐或容器懸掛於土地上空或吊掛於房屋後端窗戶上，將煙氣侵入至陳家土地內、不得使狗叫聲響侵入陳家。

此外張男不得將所播放的音樂聲響侵入陳家、不得使排風扇噪音侵入陳家、不得將廚房所排放的油煙排入陳男土地內。

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