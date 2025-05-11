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    首頁　>　社會

    法界：小車禍不報警 要留下和解證據

    法界人士建議要留下和解證據，例如當場寫下簡單和解書，雙方簽名各持一份，也可使用手機錄下雙方和解對話，避免事後滋生爭議。（資料照）

    法界人士建議要留下和解證據，例如當場寫下簡單和解書，雙方簽名各持一份，也可使用手機錄下雙方和解對話，避免事後滋生爭議。（資料照）

    2025/05/11 05:30

    已有法律武器可制裁灌酒奧步

    〔記者張瑞楨／台中報導〕過去有一段時期，發生多起疑似酒駕肇事後趁著警方到場前，先回家或衝進超商買酒灌下肚的投機逃酒駕事件，其中不少案件上了法院後，法官以「無法證明被告酒後駕車」為由，讓這些投機者成功躲過酒駕刑責。為了遏止這股仿效歪風，交通部特地修正「道路交通管理處罰條例」，總算有法律武器可以制裁這些走「奧步」的投機者。

    此外，車禍造成傷亡，除了刻意肇逃者，一般民眾多半已有「務必報警」的觀念，但如果是輕微汽機車損壞，想自行處理，不想報警的話，法界人士建議要留下和解證據，例如當場寫下簡單和解書，雙方簽名各持一份，也可使用手機錄下雙方和解對話，避免事後滋生爭議。

    「道路交通管理處罰條例」於二○二二年修正施行後，第卅五條增列「發生交通事故後，在接受酒精濃度測試檢定前，吸食服用含酒精之物」，比照拒絕酒測重罰十八萬元，還要吊銷駕照。此後再發生上述趕在酒測前先灌酒的行為，雖仍然無法證明當事人駕車前或駕車時飲酒，但可依新規定直接祭出重罰，自以為聰明使出的「奧步」，從此變成了「蠢步」。

    酒測前先灌酒 視同拒酒測重罰

    至於追究酒駕刑責方面，檢警也會用肇事後酒測濃度，再以一般人酒精代謝的速度，回溯推算此人肇事前的酒精濃度；但因每人酒精代謝速度不一，法官未必採納，所以也屢有無罪判決案例。

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