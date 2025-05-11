投機無效！肇事躲回家灌酒 罰18萬扣牌照

陳男獲不起訴抗罰，法官認定他未和解就離開，警開罰無誤。（資料照）

2025/05/11 05:30

獲不起訴抗罰 法官認定未和解就離開 警開罰無誤

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子發生車禍就醫，包紮後開車返家時，把一輛機車撞入草叢，雖無人受傷，但他自作聰明，將車開回家後猛灌烈酒，警察找到他酒測，數值高達一．○三毫克嚴重超標，對他開罰十八萬元及吊照扣牌。陳男打行政官司辯稱他是喝酒舒緩傷痛，警察違法酒測，但法官認為他肇事在先，未當場和解就離開返家飲酒，警方開罰無違誤，駁回陳男之訴確定。

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無人傷亡 以為在家等警察就沒事

判決書指出，陳男去年三月間發生車禍就醫，返家時撞倒停放住處路旁的一輛機車，員警約二小時後找上他，對其酒測，數值竟超過共危險罪法辦標準的四倍，懷疑陳男酒駕肇事，卻故意先返家灌酒，將他依公共危險罪法辦。

台中地檢署查無酒駕事證而不起訴，但警方仍以「道路交通管理處罰條例」的「發生交通事故後，接受酒精濃度測試檢定前，吸食服用含酒精之物」相關規定，對陳開出十八萬元罰鍰、吊銷駕照及吊扣車牌廿四個月的罰單；陳男向台中高等行政法院提起行政訴訟。

陳男承認撞倒一家健身房黃姓學員的機車，但黃男與健身房老闆都沒有說要報警，因他之前發生車禍傷口痛，返家喝酒是舒緩疼痛，員警到場時他早已停妥轎車，並非行駛中，警察對其酒測不合法，酒測結果不能當成處罰依據，請求撤銷罰單。

機車車主黃男證稱，他當時不知是否要報警，隨後想到自己有保險，必須先報警，保險公司才會理賠，報警前請健身房老闆打電話轉告陳，陳回應「好，我是在家裡喝酒，沒關係」，陳還說正在喝，喝到警察來。

法官認為，證詞顯示雙方未當場和解，陳發生交通事故後，未與黃男和解下，應依規定通知員警到場，卻自行返家飲酒，認定警方開罰無違誤，駁回陳男之訴。

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