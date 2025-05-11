18歲高校績優女 當街遭前男友殺害

詹女生前最愛的灰色寵物鼠，不知女主人已逝。（讀者提供）

2025/05/11 05:30

人緣好、曾任儀隊副社長

〔記者黃旭磊／台中報導〕成績名列前茅的十八歲詹姓女高中生，是曾任學校儀隊副社長的校園風雲人物，未料與廿五歲無業的詹姓男子交往後，發覺二人不適合而分手，詹男要求復合詹女未果，一瞬間變成陰狠恐怖情人，昨天以歸還寵物鼠為由，實則預藏利刃決定行凶，誘騙詹女到台中市他的租處外，趁機揮刀猛刺詹女，載詹女前來的彭姓男友人雖持球棒救援，已來不及阻止詹男惡行，詹男見詹女慘死刀下，也往自己胸部劃三刀，未使力自殘，送醫無生命危險。

25歲男鉛球高手 淪恐怖情人

詹女就讀桃園一所高工，在校成績好、人緣也好，將於下個月畢業；詹男自科技大學畢業，在校時是運動健將，曾奪得大學鉛球比賽冠軍，體型魁梧。警方正就二人交往過程、分手原因與行凶動機等，調查釐清中。

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歸還寵物鼠為由 藏刀約見

據警方初步調查了解，詹男以歸還詹女最愛的寵物鼠為由，約詹女於昨天下午二時，在詹男位於台中市南屯區忠勇路租屋處的樓下騎樓見面，詹女捨不得這隻天竺鼠寵物，但她拒絕復合，也擔心有危險，因此請彭姓男友人陪同及載她南下赴約，彭男還在車內放球棒以備不時之需，二人抵達後，將車停放路旁等候。

女請友人陪同 還備球棒

詹男與詹女談話不到十分鐘，確定詹女不想復合，突然把裝寵物鼠的黑色提袋丟在地上，抽出水果刀，以迅雷不及掩耳速度猛刺詹女左前胸及後背多刀，詹女大叫後痛苦地倒地；彭男緊急從車內取出球棒，欲上前解圍，但根本來不及救援，詹男行凶後，持刀自殘胸部三刀。

行凶後 未使力自殘三刀

詹男在光天化日下當街殺人，現場一片混亂，目擊民眾高呼：「快報警，叫救護車！」警方與救護人員趕抵時，詹女已倒臥血泊，詹男將兇刀棄於騎樓地上。詹女於下午二時五十六分送抵烏日林新醫院時，無心跳呼吸，由黃士韋醫師帶領急診團隊進行心肺復甦、插管與輸血等一連串搶救，但因被害人大量出血，急救三十分鐘仍不治；初步檢視致命傷為左胸兩處刀傷，位置與深度靠近心臟。

送至中山醫學大學附設醫院治療的詹男，生命徵象穩定，意識清晰；他初步供稱，因為詹女執意分手，才憤而行凶。

台中市警第四分局偵查隊長曾朝顯說，詹男現由警方戒護，等適合偵訊後，依殺人罪移送法辦。

我的女兒…母哀慟哭斷腸

詹女母親接獲惡耗趕來台中，母親節前夕喪女，哀慟地哭喊「我的女兒」，認屍時幾乎癱軟、無法言語，令人睹之鼻酸。被丟在騎樓地的灰色天竺鼠，睜大眼睛看向籠外，不知女主人已逝。

表格

詹姓女死者生前是高校績優生。（讀者提供）

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