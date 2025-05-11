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    首頁　>　社會

    乖孫半工半讀 下月畢業迎新生／家屬斥酒駕肇事：殺人犯

    轎車駕駛鄭男因涉酒駕釀成死亡車禍，被警方依涉及公共危險罪、過失致死罪嫌送辦。（民眾提供）

    轎車駕駛鄭男因涉酒駕釀成死亡車禍，被警方依涉及公共危險罪、過失致死罪嫌送辦。（民眾提供）

    2025/05/11 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕十九歲李姓高職生與女友遭酒駕者逆向衝撞，造成一死一命危。李男遺體送至高雄市立殯儀館相驗時，鄭男向到場的李男家屬致歉，但家屬無法原諒酒駕還逆向行駛的「全民公敵」，一度追打鄭男，悲慟地大罵「殺人犯」。

    餐飲科班對 女生還在搏死神

    據了解，李男與顏女是高雄一所高職三年級餐飲科的班對，上週剛考完畢業考，下月就要畢業邁向新人生，未料遇上嚴重車禍；顏女送醫後腦壓過高，還沒度過危險期，仍在與死神拔河，焦急的顏父請大家幫忙集氣，助愛女能度過難關。

    阿嬤一手帶大 下夜班遇橫禍

    遭撞死的李男自小父母離異，幾乎是由阿嬤一手拉拔長大，因家境不佳，李男因此半工半讀到牛排店打工，前晚下班後先到仁武區載顏姓女友，一同返回鼓山區住家，沒想到竟在母親節前一天遇上車禍，阿嬤接獲通知趕來，見愛孫已成冰冷屍體，當場痛哭失聲。

    昨早相驗遺體時，李男的阿嬤、舅公、姑姑等都趕到殯儀館，媽媽也從北部趕到高雄見兒子最後一面；一手扶養李男長大的祖母數度悲喊：「我的乖孫啊！」姑姑也直說「孩子真的很乖」，媽媽不發一語、淚流不止。

    由於李男已無法出席下月的畢業典禮，傷重的顏女在加護病房搶救中，校方表示，兩人學業已完成，仍會發送畢業證書，並全力協助家屬處理後續事宜，及對班上同學啟動輔導機制。

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