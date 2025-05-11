工地主任酒駕逆撞1死4傷／高職打工生亡 後座女友命危

黑色轎車與李男騎乘的機車對撞後，又波及另兩輛機車，車禍現場觸目驚心。（民眾提供）

2025/05/11 05:30

撞飛人車 轉圈再掃兩機車

〔記者許麗娟、黃佳琳／高雄報導〕高雄一家營造公司的卅六歲鄭姓工地主任，昨天凌晨酒後開車，行經高雄市三民區同盟三路時，跨越雙黃線逆向撞上迎面而來的三輛機車，釀成一死四輕重傷慘劇；其中打完工剛下班的十九歲李姓高職生，與後載的十九歲同校顏姓女友，被撞得噴飛出去再重摔，李男當場慘死，顏女腦部重創命危，送醫插管搶救中，另二名騎士與一名乘客輕傷。

這起重大死傷事故發生的地點為同盟三路近九如三路口，目前正進行九如橋改建工程，施工單位封閉南向的單側車道，調撥北向車道，劃設雙黃線分隔雙向車流。

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昨日零時十二分左右，轎車駕駛鄭男往北方向行駛同盟三路，行經調撥車道時，酒後恍神加上疑未注意對向來車，跨越雙黃線與對向李男騎乘的機車對撞，李男與後座顏女噴飛出去後，再重摔路面，轎車又失控三百六十度旋轉波及對向行駛而來的兩輛機車。

警、消人員獲報到場時，李男已傷重殞命，顏女腦出血失去意識，緊急送往高醫搶救後，插管命危送加護病房觀察，至於遭波及的另外三名騎士與乘客，傷勢輕微未送醫。

喝到深夜還開車 聲押

警方對肇事駕駛鄭男酒測，其酒測值為每公升Ｏ．六六毫克已超標。鄭男向警方供稱，晚間與友人一同喝烈酒至深夜，飲宴結束駕車返家路上，一時恍神沒注意到前方車輛釀禍。警方初步追查，鄭男過去無酒駕或其他刑事犯罪紀錄。

警方初判肇因為鄭男酒駕釀禍，將鄭男依公共危險、過失致死罪移送高雄地檢署，檢方訊後聲押。

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