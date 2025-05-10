國土署分署長吳瑞安收賄 判3年8月

國土管理署南區分署長吳瑞安收賄，判刑3年8月。（資料照）

2025/05/10 05:30

藍委鄭天財前執行長穿針引線

〔記者蔡清華／高雄報導〕國民黨立委鄭天財的前辦公室執行長張騰龍，居中為廠商陳登來邀宴行賄國土管理署南區分署長吳瑞安案，因三人均坦承犯行，吳也繳回犯罪所得一百萬元，橋頭地院昨依職務上收賄罪，將吳瑞安判刑三年八月，陳登來判六月得易科罰金，張騰龍依職務上行賄罪判六月得易科罰金、緩刑四年，須繳公庫十五萬元。吳遭監院彈劾後，已解職。

起訴書指出，張、陳兩人在南部為取得多起道路工程標案，涉行賄管轄嘉義以南七縣市都市基礎工程的國土管理署南區分署長吳瑞安，陳透過與吳瑞安熟識的張騰龍居間介紹，二０二０年六月在高雄市知名餐廳餐敘，並備妥十捆十萬元的現鈔，裝於紙袋內行賄吳，吳收下後分批存入帳戶。

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三人一度否認犯行，檢方認為有串證之虞，聲押禁見獲准；其後吳於偵查期間自白認罪及繳回不法所得，張、陳也坦承行賄，橋頭地檢署依貪污治罪條例起訴時，建請從輕量刑。

橋院法官審酌吳為簡任十一職等公務員，綜理事務與公共安全息息相關，未思及廉潔自持，竟起貪念收取賄賂，破壞人民對公務機關執行職務公正性之信賴，損及國家法益，但尚無證據證明其於該等標案中，有具體偏袒行為，此外，被告三人於偵查與審判中均坦承犯行，依此判刑。

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