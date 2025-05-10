400萬掉台鐵用途「不尋常」警追金流

胡姓越南籍移工搭台鐵時遺落400萬元，台鐵尋獲後，由鐵警釐清金流。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/10 05:30

〔記者王榮祥、林宜樟、蔡宗勳、劉慶侯／綜合報導〕胡姓越南移工五月七日搭乘台鐵區間車時，將裝有四百萬元現金的提袋遺落車廂內，求助台鐵後尋獲，但月薪三萬多元的他竟身攜鉅款，令人起疑，檢察官隨即指示台鐵暫時保管，由鐵路警察調查這筆錢有無不法。鐵警高雄分局表示，等到金流釐清後，再請示檢察官是否發還四百萬元。

鐵警追查表示，胡男在嘉義一家石材廠工作十多年，因為常加班，收入不算少，警方訪談他時，胡男經由通譯交代了四百萬元來源以及用途，其中包括多個取款對象、時間與地點，至於大筆現鈔來源與是否涉及不法，須進一步釐清。

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警方指出，胡男接受訪談時態度還算從容，他口述現金來自「多處」，合計額度大約就是在火車上遺失的四百萬元。不過胡男彙整現金的方式及後續用途「不尋常」，與一般人習慣的轉帳、匯款等模式不一樣，警方將根據其說明的取款來源逐一釐清，還要確認「給款者」背景與能力，會耗費一些時間。

警方說，之前傳出胡男要把四百萬錢給「姊夫」發薪水，「姊夫」是胡對另一人的稱呼，兩人並無親屬關係，訪談內容也沒提到「發薪水」。至於何時會發還四百萬元，警方表示等現款來源釐清後，將回報由檢察官判定。

媒體昨天詢問胡男：「四百萬元是你丟的嗎？」他回應：「是啊，是忘記啦，不是丟啦！」媒體又問：「怎麼丟的？」他回說：「我不知道。」隨即快步前往石材廠工作。

該石材廠負責人說，胡姓員工來此工作十二年，工作「認真骨力」，加班也很認真，自己並不瞭解員工下班、私下的事，有時員工講越南話，自己也聽不懂；至於四百萬元的由來，胡姓員工稱錢是朋友的，自己並不清楚。

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