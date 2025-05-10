對飲後翻舊帳 夫3刀刺死妻

高雄市楠梓廣昌街驚傳殺妻案，凶嫌程琦峰揮刀後自首。（記者蔡清華翻攝）

2025/05/10 05:30

女兒才5個月 莽夫打電話報警自首：我殺了妻子

〔記者蔡清華／高雄報導〕母親節前夕，才生下目前僅五個月大稚女的一位媽媽，竟遭丈夫狠刺三刀殞命！以防水工程為業、收入不穩定的四十五歲男子程琦峰，昨天凌晨酒後與妻子爆發口角，揮刀殺妻後打電話報警自首，供稱他長期被妻子的家人看不起，對他冷嘲熱諷，二人爭吵後情緒失控犯案。

請繼續往下閱讀...

夫妻差12歲 對岳家有怨

程男昨天凌晨報案時表明「我殺了妻子」，地點在高雄市楠梓區廣昌街的租處，警方趕抵發現，水果凶刀留在現場，卅三歲陳妻滿身是血躺在客廳，經救護車送醫搶救仍告不治。程男被逮捕時，不忘提醒員警，幫忙打電話給他的老闆請假，告知他沒辦法去上班了。

程男供稱，與原住民妻子結婚近二年，前天深夜買了一箱啤酒回家，與妻子一起喝，二人喝掉多罐啤酒後，妻子開始翻舊帳，言詞之間充滿看不起他的口氣。此外，一週前他陪妻子回娘家，也被岳母冷嘲熱諷，讓他懷恨在心，愈想愈氣，昨天凌晨二人都幾乎爛醉，加上吵起來，他一時忍不住拿水果刀猛刺妻子胸口和腋下，犯罪後十分驚恐，馬上報警。

女嬰暫交舅舅照顧

警方說，兩人育有五個月大女嬰，平時由在家的妻子照顧，命案發生後，社工到場準備安置女嬰，經協調後暫由女嬰的舅舅接手照顧。程男被警方依殺人罪移送橋頭地檢署，遭收押偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法