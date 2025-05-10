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    首頁　>　社會

    挨砍撐18天亡 律師：拒醫恐切斷因果關係

    資料照

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    2025/05/10 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕賈姓房東被房客揮刀砍殺後腦九刀昏迷，甦醒後以為傷勢不重未就醫，未料十八天後倒地死亡。律師林育弘指出，以本案來說，被害人拒絕就醫或是因為過程中有醫療疏失等外界因素介入，會切斷原本殺人行為和死亡的因果關係而成立「未遂」，賈男受害後十八天才被發現死亡，中間還有員警查訪關心，看起來行凶行為和死亡間的因果關係不大，但最終仍要由醫師判斷死因或經法醫解剖來釐清。

    林育弘說，法院判斷被告是犯殺人還是傷害罪時，會考量行凶者和被害人的關係、起衝突原因、行凶動機、使用的凶器、是否在致命處下手等，比如對頭部、心臟、腹部等重要部位行凶，還有下手的次數和力道、犯後凶手的反應等，比如有沒有為傷者做CPR或叫救護車送醫，各種因素都要納入，綜合做出判斷。

    以賈男受害案來說，持利刃朝高齡被害人頭部攻擊數刀，客觀上能料想到被害人可能會因此死亡，再加上事後沒有救治被害人行為，所以檢察官足以認定凶嫌有殺人的故意。

    至於被害人受傷後未馬上死亡，實務上很常見，如果被害人是住院中、或出院後才死亡，這種情況也要了解行凶行為和死亡間有無因果關係，再來論被告是犯殺人未遂或殺人罪。

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