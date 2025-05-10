為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    算殺人嗎?挨9刀向警稱沒事 過9天亡

    陳姓房客砍賈姓房東9刀後落跑，房東未就醫，18天後身亡，陳男落網後被依殺人未遂罪起訴。（資料照）

    陳姓房客砍賈姓房東9刀後落跑，房東未就醫，18天後身亡，陳男落網後被依殺人未遂罪起訴。（資料照）

    2025/05/10 05:30

    吸膠房客以為砍死房東落跑被逮 檢殺人未遂罪起訴

    〔記者王捷／台南報導〕台南市陳姓房客不滿七十歲的賈姓房東罵他，拿菜刀連砍賈男後腦九刀逃逸，賈男甦醒後，竟當成沒事，警方獲報前來時，意識清楚的賈男說「沒關係，不用就醫」，未料九天後死亡。由於死者被砍後無就醫意願，台南地院審理本案，置重點於釐清行凶與死亡的因果關係。

    陳姓男房客去年一月卅日出獄，住在台南市仁德區的賈男房舍，陳男認為賈男一再數落他，包括他吸強力膠，以及生活習慣、用錢等問題，二人多次起口角。

    多天未出門 樓下房客報警

    陳男憤而起意報復，同年二月一日深夜，先預謀將自己的機車停在賈家附近，二日凌晨攜菜刀進屋，直接走進賈男房間，趁對方熟睡時朝賈的後腦揮砍至少九刀，導致賈男頭部遭受鈍器與利器複合性外傷，引發慢性出血。行凶後，陳見賈倒臥昏迷，誤認他已死，帶著凶刀逃離，行凶過程無人目擊。

    警登門 房東稱不願就醫

    賈男後來醒來，不覺得自己傷勢嚴重，但多天未再出門。樓下另一位房客很久沒看到賈男，擔心出事，同月十一日報警，林姓員警趕來，賈男意識清楚地接待，告訴警方他身體不適，但已服藥，不願送醫也不想報案；警方不曉得賈男的頭傷是被陳砍傷。

    樓下房客再報警 人已身亡

    到了同月廿日，一樓房客又發覺人在家的賈男無動靜，認為有異再度報警，警方前來發現賈男已死亡。雖然陳男有殺人犯意，但賈男隔了多天才被發現死亡，檢方依殺人未遂罪起訴陳男。

    台南地院指出，審理主要重點會著重在因果關係有無中斷，以及對被告的量刑。另一方面，警方評估當初林姓員警處理本案並無消極和過失，不予處分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播