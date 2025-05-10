算殺人嗎?挨9刀向警稱沒事 過9天亡

陳姓房客砍賈姓房東9刀後落跑，房東未就醫，18天後身亡，陳男落網後被依殺人未遂罪起訴。（資料照）

2025/05/10 05:30

吸膠房客以為砍死房東落跑被逮 檢殺人未遂罪起訴

〔記者王捷／台南報導〕台南市陳姓房客不滿七十歲的賈姓房東罵他，拿菜刀連砍賈男後腦九刀逃逸，賈男甦醒後，竟當成沒事，警方獲報前來時，意識清楚的賈男說「沒關係，不用就醫」，未料九天後死亡。由於死者被砍後無就醫意願，台南地院審理本案，置重點於釐清行凶與死亡的因果關係。

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陳姓男房客去年一月卅日出獄，住在台南市仁德區的賈男房舍，陳男認為賈男一再數落他，包括他吸強力膠，以及生活習慣、用錢等問題，二人多次起口角。

多天未出門 樓下房客報警

陳男憤而起意報復，同年二月一日深夜，先預謀將自己的機車停在賈家附近，二日凌晨攜菜刀進屋，直接走進賈男房間，趁對方熟睡時朝賈的後腦揮砍至少九刀，導致賈男頭部遭受鈍器與利器複合性外傷，引發慢性出血。行凶後，陳見賈倒臥昏迷，誤認他已死，帶著凶刀逃離，行凶過程無人目擊。

警登門 房東稱不願就醫

賈男後來醒來，不覺得自己傷勢嚴重，但多天未再出門。樓下另一位房客很久沒看到賈男，擔心出事，同月十一日報警，林姓員警趕來，賈男意識清楚地接待，告訴警方他身體不適，但已服藥，不願送醫也不想報案；警方不曉得賈男的頭傷是被陳砍傷。

樓下房客再報警 人已身亡

到了同月廿日，一樓房客又發覺人在家的賈男無動靜，認為有異再度報警，警方前來發現賈男已死亡。雖然陳男有殺人犯意，但賈男隔了多天才被發現死亡，檢方依殺人未遂罪起訴陳男。

台南地院指出，審理主要重點會著重在因果關係有無中斷，以及對被告的量刑。另一方面，警方評估當初林姓員警處理本案並無消極和過失，不予處分。

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