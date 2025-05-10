調局武裝運送 銷毀2噸毒品 大麻10年暴增56倍 危害加劇

法務部調查局昨公開銷毀全國獲案毒品證物，各類毒品共計約2008公斤，調查局督察處警備組人員全程安全戒護。（調查局提供）

2025/05/10 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕法務部調查局等單位昨天出動裝甲運鈔車，全程武裝戒護高達兩噸多的各式毒品前往木柵垃圾焚化廠，舉行全國獲案毒品證物公開銷毀儀式，其中毒品量最大的是一千七百四十八株大麻、重五百四十七公斤。主持儀式的法務部長鄭銘謙表示，大麻危害國民的程度逐年加劇，二○一四年入庫六十公斤，去年入庫已達三千三百八十三公斤，十年暴增五十六倍，凸顯毒品溯源斷根的重要性。

法務部長鄭銘謙：

查獲量日增 施用人口下降

鄭銘謙說，雖然查獲毒品數量越來越多，但是施用人口數有降低的趨勢，此也顯示「冰山下」的毒品人口越來越少。調查局長陳白立表示，毒品是各國公敵，銷毀是緝毒的最後階段，透過公開銷毀的完整程序，可以讓整個毒品犯罪產業鏈知道政府禁絕毒品的決心。

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昨天共計燒毀二千零八公斤六百一十二點五七公克的各式毒品，為維護毒品運送安全，調查局協請台灣銀行支援裝甲運鈔車，並出動台北市警察局、新北市警察局、國道公路警察局沿途警戒，配合調查局督察處警備組人員，全程安全戒護；此外，還調派台北市及新北市調查處人員，協助待銷毀毒品裝卸運送，於昨天中午將三百九十二箱毒品送抵木柵焚化廠。

此次毒品公開銷毀儀式，先於上月二十二日召開「獲案毒品處理流程監督會」，上月二十九日在高等檢察署檢察官曾鳳鈴等代表監督下，辦理清點、複驗、封緘、簽證等作業。

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