調查官余正煌偷查個資討債／追出竹聯明仁會要角及2警法辦

調查局新竹市調查處調查官余正煌因投資虧損而涉嫌擅查個資。 （資料照）

2025/05/09 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕檢調偵辦前證券營業員陳柏銓涉吸金案，懷疑調查局調查官余正煌因投資虧損而涉嫌擅查陳男個資，還聯手也有投資的竹聯幫南堂分子陳誌全、軍情局軍官侯俊榮討債，由余透過嘉義市警員林良樺、謝凱丞取得陳男個資後，找竹聯幫明仁會要角傅丞胤討債，傅則將陳押走拘禁毆打並恐嚇取財得手數百萬元，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處等單位發動搜索，約談余、傅及兩警員等六人到案。

檢調追查，陳柏銓涉以投資金融商品且保本高利率向民眾吸金逾七千萬元，侯俊榮除投資還向親友分享；余正煌與其任職於總統府侍衛室的范姓女友、余的朋友陳誌全紛紛投資，卻發生虧損，范女還因虧損九百多萬元與侯鬧上法院。

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檢調今年二月搜索余當時任職的新竹市調查站等處，訊後依違反個資法諭令余五十萬元交保並限制住居、出境及出海，陳誌全卅萬元交保；陳柏銓及侯俊榮涉違反銀行法等罪嫌，陳限制住居及出境、出海，侯十萬元交保。

檢調持續追查及警方自清，發現余等人涉以調查局系統查詢陳男，還向嘉義市刑大偵查佐林良樺及嘉義市警局第一分局偵查佐謝凱丞取得陳男個資，再請傅討債，傅將他押到台北市堂口據點拘禁毆打，恐嚇取財得手數百萬元。

檢方昨指揮台北處及警方兵分五路搜索嘉義市刑大等單位，約談余、傅、侯、陳誌全及兩名警員到案，此部份朝恐嚇取財、洩密及違反個資法等罪嫌偵辦。

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