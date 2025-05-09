黑幫詐賭開槍 警抄竹聯賭場

竹聯幫信堂賭場被抄！中壢警分局長林鼎泰（左2）帶隊掃蕩。 （記者李容萍翻攝）

2025/05/09 05:30

攻堅破4道門 賭客錢藏冷凍庫

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局中壢分局前晚執行「雷霆除暴專案」，到中壢區中正路一處鐵皮民宅攻堅搜索，查獲竹聯幫信堂成員周姓男子經營的推筒子職業賭場，逮捕周男、工作人員和賭客共卅三人，起出賭資逾卅萬元與麻將筒子賭具等證物，攻堅過程中，有賭客為了規避賭資遭查扣，竟將近萬元鈔票藏在冰箱冷凍庫，仍難逃幹員鷹眼。

此案源於竹聯幫信堂成員在苗栗地區開設賭場，被天道盟中壢同心會成員前往詐賭，三月廿八日信堂成員到桃園市平鎮區同心會據點連開十七槍尋仇，市警察局遏止幫派組織不法活動，啟動「雷霆除暴專案」掃蕩黑幫。

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案經警方一個多月蒐證，鎖定四十七歲周男在中壢區中正路民宅的開發公司，實則掩護經營麻將推筒子職業賭場，中壢警分局專案小組前晚持法院核發搜索票，連破四道門，衝進賭場查獲周男、廿七歲工作人員李男及十八女、十三男等共卅一名賭客，賭客年齡廿五至七十五歲不等，全都帶回偵辦，並當場查扣賭資逾卅萬元及各式賭具、監視器鏡頭等。

警方現場清點贓證物過程，發現有賭客為了免於現金賭資被警方查扣而四處藏匿，甚至將近萬元鈔票藏在冰箱冷凍庫內，但仍躲不過專案小組的鷹眼。全案訊後依賭博罪嫌將周、李二男移送桃園地檢署偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁處。

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