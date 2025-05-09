好友吸血新住民 林志潔籲鄭正鈐面對

挺國民黨立委鄭正鈐（右）的新住民何氏卿（左）涉暴力討債被收押。（林志潔提供）

2025/05/09 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕藍白四二六上凱道的集會活動，遭爆有移工被動員戴著新竹市國民黨立委鄭正鈐的帽子，而挺鄭正鈐的越南新住民何氏卿，坦稱是該項動員的主揪者，隨後竹市雙罷免總部發言人林志潔即接獲檢舉，直指何氏卿與其友人麻男放高利貸，還在臉書貼文懸賞，甚至把人帶到何經營的養生館毆打，果然在檢警查辦下，涉案重大的何女二人遭收押。林志潔呼籲鄭正鈐出來面對及說明；鄭正鈐辦公室表示尊重司法調查。

林志潔說，藍白發起的四二六凱道集會，鄭正鈐違法動員外籍人士上凱道反罷免，一開始就說謊，聲稱完全不認識這些人，只是在集會時被動提供物資，但被揭露這些外籍青年根本是在新竹著裝完畢上車；後來又回應媒體稱，這些都是有台灣身分證的新住民，但何氏卿則說去凱道的都是親友，反而揭露鄭二度說謊，因為何女坦承都只有居留證而無身分證，顯示有違反選罷法之嫌。

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之後何氏卿開記者會，以新住民人權展望協會前會長身分指控雙罷免總部歧視新住民，但林志潔卻收到何女經營高利貸和暴力討債的吹哨資料，以及其麻姓男友毆打欠款姊妹的影片，違法犯行才曝光。

林志潔說，原來鄭正鈐的好友，是專營地下金融、剝削壓迫新住民的吸血組織，荒謬的是，何女口中那個很照顧她、所以幫忙動員反罷免的鄭正鈐，照片還掛在養生館，卻一直神隱，避不回答各界的疑問。

林認為何女、麻男已被羈押，顯示背後還有共犯，籲請地檢署將犯罪集團的背後門神一網打盡，掃除藏污納垢的地方。

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