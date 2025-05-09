體操魟魚老師猥褻5男童 判12年

體操「魟魚老師」猥褻5名男童還拍照，被重判12年。（資料照）

2025/05/09 05:30

利用帶營隊下手 拍攝大量猥褻照

〔記者黃美珠／新竹報導〕外號「魟魚老師」的林姓體操指導老師，被控利用寒暑假營隊機會猥褻五名男童，甚至趁指導體操劈腿動作時撥弄男童臀部並拍攝。新竹地院昨天依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪判處他有期徒刑十二年。

檢方起訴指出，林男具有頂大學歷且外型清秀，讓很多家長疏於防範。二○二三年起到去年寒、暑假期間為止，利用在新竹縣擔任校外營隊活動帶隊老師的機會，藉著帶領孩童遊戲或照顧過夜，利用被害人對他的信任，涉嫌對五名未滿十四歲的男童加重強制猥褻，前後多達十一次。

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檢方起訴林男的猥褻行徑，包含在營隊時會用手撫摸男童的大腿、小腿、肚子以及背部，及觸碰男童的私密部位，甚至在他的手機內還起獲大量猥褻幼童的照片或他們的全身照片。

前年十二月，林男甚至在新竹市某知名大學宿舍的交誼廳內，利用指導男童體操正分腿動作，趁男童趴在地墊、雙腿劈開之際，用手撥開男童連身體操服臀部的布料，再拿手機連拍十一張男童裸露的臀部照儲存在自己手機。所以檢方依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪嫌起訴他。新竹地院審理後依檢方起訴法條判處他有期徒刑十二年。

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