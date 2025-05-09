月薪3萬移工 400萬遺落台鐵

台鐵新營站拾獲越南籍胡姓男子遺失的現金400萬。（鐵路警察局高雄分局提供）

2025/05/09 05:30

警查金源是否合法 老闆和姊夫驚訝他擁巨款

〔記者楊金城、吳亮儀／綜合報導〕台鐵史上最大旅客現金遺失案，但巨款來源疑點重重，警方要調查！台鐵台南新營站七日晚上拾獲越南籍胡姓男旅客通報遺失現金四百萬巨款，他辯稱從事石材買賣，鐵路警察找到他在嘉義民雄石材工廠，是名越南移工，月薪只有三萬多元，連老闆也驚訝胡男為何身懷巨款；目前四百萬由台鐵新營站保管，胡男原聯繫昨晚領回也未出現，警方追查釐清現金來源是否合法。

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鐵路警察局高雄分局新營派出所所長鄭吉役說，前晚許接獲台鐵通報，稱旅客於列車上遺失鉅額現金，經查該名越南籍胡姓旅客搭乘區間車三二五八次由台南中洲站北上，在台南站下車時忘記將裝有現金之提袋帶下車，胡男前往台鐵台南站服務台請求協助。

台鐵史上最大筆遺失物

台鐵列車長果真在車廂間尋獲胡男描述特徵相符的黑色手提袋，袋內裝滿現金初估有幾百萬元。區間車前晚八點五十五分到達新營站後，由車長交給新營站，新營鐵路派出所員警也到場，經清點該提袋內金額有四百萬現金，創下台鐵最大筆遺失物。

台鐵新營站長吳潭文在台鐵服務卅七年，旅客遺失物五花八門，但從未遇過這麼大包的現金遺失招領。鐵路警另調閱監視器畫面釐清案情。

胡男聲稱自己做石材生意，並透過他的「姊夫」原訂昨晚到台鐵新營站領回四百萬，但因遺失物金額龐大，警方請示檢方後，追查現金來源，胡男昨晚也未到台鐵新營站。鐵路警察局高雄分局偵查隊、新營鐵路派出所昨天找到胡男在嘉義民雄的石材廠，透過通譯請胡男說明現金來源，再由老闆陪同到嘉義派出所製作筆錄。

胡男自稱是存款和借款

胡男聲稱當中三五○萬是他存錢下來的，另五十萬跟人借的；他的老闆說胡男就是一般「做工的人」，月薪三萬多元，在石材廠任職十二年，對胡男身懷巨款感到驚訝，不清楚對方為何會有這麼多錢。胡男的「姊夫」也稱不知胡男為何有那麼多現金。警方將調查四百萬來源是否合法，再與台鐵商議後續招領。

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