「乾女兒」噓寒問暖送燕窩 哄投資新航空／詐退休女董6千萬 逮詐團26人

警方埋伏抓到鄭姓加油工，他當時假冒投資公司專員取 款540萬元，還攜帶英文投資簡介與光碟。 （警方提供）

2025/05/09 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市經營中小企業退休的陳姓女老闆誤信投資詐欺廣告，她先投資數百萬元試水溫，詐騙集團為取信於她，還「出金」匯款共五十萬元給陳婦，騙子甚至以「乾女兒」自稱，每天傳訊息噓寒問暖，叫人送雞精燕窩補品給她，她投入六千萬元後驚覺不對勁，警方埋伏逮捕車手鄭姓加油工，攔阻五四○萬元交款後，進一步抓到廿六人，依加重詐欺等罪名偵辦。

陳婦見報導類似騙術 驚覺上當

六十多歲的陳婦經濟優渥，住在大坪數豪宅內，警方偵辦時還詫異發現，騙子慫恿陳婦將豪宅抵押貸款，增加投資金額才能賺大錢，但尚在洽談時，陳婦今年一月看新聞報導，見一個詐欺集團的騙術，與她受騙經過相似，她向警方求證，由台中地檢署指揮刑事局中部打擊犯罪中心偵辦。

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警方調查，陳婦去年九月於網路，見投資某新航空公司收益極高的詐騙廣告，她加入假的投顧群組，先投入五十萬、一百萬元不等，詐騙集團很快宣稱陳婦已有獲利，還匯款三萬、五萬不等，共約五十萬元的紅利給陳婦，陳婦戒心鬆懈後，每次投資金額提高到二三○萬、三百萬元，每次取款的車手都不一樣，共來了約廿趟，至今年一月共取走六千萬。

騙子還自稱是「乾女兒」，每天傳LINE訊息噓寒問暖，例如「今天比較涼，乾媽要記得保暖喔」、「吃飯了嗎？乾女兒擔心您」，甚至請人送來雞精燕窩，讓陳婦甚感窩心。

車手取款540萬 警方活逮阻詐

陳婦報案後，警方今年一月埋伏，抓到假冒投資公司專員的鄭姓加油工，他當時要取款五四○萬元，中檢聲押獲准後，警方今年二月至四月底，循線抓到十多名車手與收水幹部等廿六人，依觸犯加重詐欺、洗錢與組織犯罪等罪名，解送台中地方檢察署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

警方清點證物。 （警方提供）

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