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    首頁　>　社會

    426凱道挺鄭正鈐主揪 竹市養生館闆娘 涉暴力討債收押

    挺國民黨立委鄭正鈐（右）的新住民何氏卿（左）涉暴力討債被收押。（林志潔提供）

    挺國民黨立委鄭正鈐（右）的新住民何氏卿（左）涉暴力討債被收押。（林志潔提供）

    2025/05/09 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕四二六上凱道挺國民黨立委鄭正鈐的主揪、新竹市紅娥養生館負責人何氏卿與其麻姓男友人，本月三日被新竹雙罷發言人林志潔揭露，疑透過盤根錯節的政商關係，利用養生館掩護重利和暴力討債等違法行徑，新竹地檢署六日展開搜索約談行動，認為何女、麻男涉案重大且有串、滅證之虞，向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

    新竹地檢署表示，本案還有約百餘名受害人尚未出面說明，呼籲被害人勇於聯繫警方或檢察官協助釐清案情，還原真相。

    養生館掩護 對新住民放高利貸

    竹檢於本月初獲悉，何女夥同麻男涉對新住民放高利貸及暴力討債，指派專責檢察官葉子誠偵辦。葉旋即指揮新竹市警方、會同移民署新竹市專勤隊，對養生館、何女及麻男住處等五個地點執行搜索，查扣手機、本票、被害人名冊、身分證影本等，將何、麻兩人帶回偵訊，同時傳訊相關證人。

    檢方複訊後認定，何、麻兩人涉嫌刑法加重重利罪、恐嚇危害安全罪，以及違反個人資料保護法的「非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料」規定，兩人均罪嫌重大，有勾串及煙滅證據之虞，七日晚間向新竹地院聲請羈押禁見，昨獲法官裁准。

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