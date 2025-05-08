毒駕撞康橋車隊 累犯求處10年重刑 藥頭販賣一、二級毒品 求刑12年

檢方認為，蕭男多次因施用毒品入監仍不知悔改，此次吸毒後上路撞傷多名學生，無從寬貸，請求法院從重量刑，判處10年有期徒刑。（記者陳冠備攝）

2025/05/08 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕新北市康橋國際學校高一學生四月廿二日進行單車環島活動，遭毒駕男子蕭文榮逆向撞擊，造成七人輕重傷。檢警發現，蕭男在事發前幾小時施用海洛因、安非他命及依托咪酯三種毒品，其中海洛因代謝物嗎啡濃度超標一一○六倍，並查出其毒品來源為陳姓藥頭。彰化地檢署昨依毒品危害防制條例等罪嫌起訴，並對蕭男、陳男求刑十年與十二年。

車禍發生時，警方在蕭文榮（四十一歲）的車內發現俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等三種毒品及施用器具，懷疑毒駕，擴大追查供毒來源；本月二日逮捕涉嫌販賣一、二級毒品的陳男（五十九歲）。目前兩人均羈押禁見。

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蕭男事發前吸食三種毒品 其中嗎啡超標一一○六倍

起訴書指出，蕭男在四月廿一日晚間施用海洛因、安非他命，翌日上午又向陳男購買依托咪酯電子煙彈，吸食後開車出門，最終釀成車禍。

警方逮捕蕭男後送驗，血液與尿液中，驗出海洛因代謝物嗎啡、可待因、安非他命、甲基安非他命與依托咪酯，其中嗎啡超標一一○六倍，可待因超標四十五倍。另安非他命超標七．八倍，甲基安非他命超標八十倍，血液樣本也驗出依托咪酯代謝成分。

檢方指出，蕭男吸毒後開車撞傷多名學生，違反《刑法》第一八五條之三第一項第三款之服用毒品駕駛動力交通工具致人重傷罪，對受害人及家屬造成極大身心創傷，且屬累犯，求刑十年。陳男則涉販賣與幫助施毒，亦求刑十二年。

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