花錢買婚 雙方若無結婚真意恐無效

一名計程車女運將花六十萬元「買婚」，結果該筆錢被缺錢男子騙走，律師表示，若雙方沒有結婚真意，婚姻恐無效。（資料照）

2025/05/08 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕一名計程車女運將花六十萬元「買婚」，結果該筆錢被缺錢男子騙走，但若二人達成買婚協議後，男子依約與女運將登記結婚，如此買賣而來的婚姻，是否合法？曾任檢察官、法官的志仁國際法律事務所主持律師李鴻維表示，民法對於婚姻的無效和撤銷都有明文規定，其中無效婚姻規定在第九八八條，不具備法定方式（書面、二位見證人、登記）的婚姻即屬無效。

本案陳男使用詐術，與詹女約定給他六十萬元就結婚，陳男實際上並無與詹女結婚的真意，是以詐騙詹女金錢為目的，若真的完成法定方式，陳男在法院主張沒有結婚真意，形同詐欺犯罪的自白，此時可主張違反強制規定而無效；詹女也可依民法第九九七條規定主張被詐欺，只要在發現遭詐後六個月內，可向法院請求撤銷婚姻。

請繼續往下閱讀...

李鴻維表示，陳男要求詹女給他六十萬元就同意成婚，此乃雙方合意，固無不可，但交付金錢的原因多端，若將結婚作為交付金錢的對價，而不是另外的借貸關係，則雙方此一合意恐有違善良風俗而屬無效。

結婚必須有2名見證人

此外，結婚必須有兩名見證人一同到戶政事務所登記，此為法定要件，若僅有一名見證人到場，戶政所不會同意登記。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法