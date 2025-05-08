女運將60萬買婚 「新郎」登記前尿遁／男乘客勾勒婚後美景 還找朋友當結婚見證人

詹姓女計程車司機結識陳姓男乘客，雙方達成「買婚」交易，兩人一起到戶政所登記，陳男卻在拿到六十萬元後趁機尿遁。示意圖，人物與新聞無關。（資料照）

2025/05/08 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕開計程車的詹姓單身女運將，對婚姻生活嚮往不已，與坐她車認識的陳姓男乘客聊到婚姻問題時，陳對她勾勒出一幅「兩人婚後一起做小生意，不用再開計程車」的未來美景，讓詹女答應支付陳男六十萬元，二人就到戶政事務所登記結婚，沒想到雙方達成「買婚」交易，進入戶政事務所後，已拿到錢的陳男以「要去上廁所」理由趁機尿遁，詹女發覺「新郎」不見了，才知上當；基隆地檢署將陳男依詐欺罪嫌起訴。

起訴書指出，陳男因搭過詹女的計程車而結識，去年四月間陳急需用錢，與詹女閒聊得知她嚮往婚姻生活，佯稱詹女只要準備六十萬元現金給他，就一起到戶政事務所登記結婚。陳男為取信詹女，還稱已經找到開餐廳的大哥，願意當他們的結婚見證人，並強調二人的婚後生活，可以一起做小生意，從此詹女不用再開計程車等。

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交錢後不見人影 才知上當

詹女被陳男洗腦七天，信以為真，前往銀行提出六十萬元，二人約見後，由詹開計程車載陳男到戶政事務所，抵達戶政事務所門口時，將六十萬元交給陳，陳當面點算金額無誤，跟著詹女進入戶政所準備登記結婚。

檢方依詐欺罪嫌起訴

此時陳男表示見證人很快會到，並稱他尿急要去上廁所，詹女未起疑，坐在戶政所的民眾洽公椅上等待。未料陳男一去不復返，詹女苦等不到陳男，打電話給陳也不接，才知陳男帶著錢跑了，報警提告。

檢方調查時，陳男承認騙婚，表示缺錢一時情急，才出此下策，當初說已找到餐廳大哥當二人的結婚見證人，也是搪塞之詞。檢察官認定陳男詐欺犯行明確，依此起訴。

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