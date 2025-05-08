冷氣砸死政大生 雇主卸責判一年半

工人李建邦裝冷氣不慎，導致冷氣從十七樓墜落，砸死政大黃姓女大生，被判刑兩年。（資料照）

2025/05/08 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕二○二三年間，政治大學廿一歲黃姓女大生在新北市板橋區新埔捷運站外的公車亭，慘遭路旁大樓十七樓從天而降的冷氣機砸中身亡；檢方查出，金耀冷凍空調公司負責人劉智輾，明知工人李建邦缺乏安裝直立式窗型冷氣的經驗與專業知識，仍輕率任由李施作，李男亦未按說明書步驟施工等疏失，將兩人起訴，歷時一年多審理，新北地院昨依過失致死罪，判處劉一年六月徒刑、李兩年徒刑，可上訴。

工人認罪 判兩年

死者黃女前年七月廿日與胞姊從八里住處，欲至新店的駕訓班學開汽車，在新埔捷運站外的公車亭換搭公車時，慘遭天外飛來的冷氣機砸中死亡，警方查出是一旁大樓十七樓的王姓房客找工人裝冷氣，李男施作時不慎所致。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，李男與劉男簽立宅配安裝合約，論件計酬，李當日前往安裝三洋直立式窗型冷氣，但他沒有安裝這種冷氣的經驗，不僅獨自一人上工，且未依安裝說明書步驟施工，更未設置防止物體墜落或管制人員進入裝設處下方的機制，以致於發生本件憾事。

檢方查出，劉男明知李男沒有安裝此類冷氣經驗，也知悉他安裝時曾反映不會裝等，竟未告知安全注意事項，也未監督李採取相應的措施以避免危害發生，更未派員協助安裝或給予充分指導，任由李男獨自施作，也有疏失。

檢方在二○二三年將兩人起訴，並以冷凍空調公司負責人劉男事後卸責、不思悔改，建請法官從重量刑，法院審理時，劉仍否認犯行、李則認罪，兩人均未與家屬達成調解，未取得家屬原諒。

金耀冷凍空調公司負責人劉智輾事後卸責、不思悔改，被判刑一年半。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法