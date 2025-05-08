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    緬甸詐騙園區55豬仔返台 25人是通緝犯

    緬甸掃蕩詐騙園區釋放的我25名通緝犯，押返刑事局進行偵訊。（記者邱俊福攝）

    緬甸掃蕩詐騙園區釋放的我25名通緝犯，押返刑事局進行偵訊。（記者邱俊福攝）

    2025/05/08 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕緬甸從今年二月開始，陸續釋放在詐騙園區工作的上千名外籍人士，交予泰國軍方位於泰緬邊境的一處安置中心，警政署經啟動跨部合作救援，昨派刑事局國際科幹員將確認身分的五十五名國人接返抵台，當中有廿五人為通緝犯，其中身揹五條詐欺通緝的卅二歲莊姓男子，還是刑事局查緝詐欺重要通緝犯的緝狐專案境外對象之一。

    警署跨部合作將人帶回

    返台的五十五名國人（五十一男、四女），年齡為十九歲至六十二歲。廿五名通緝犯中，有十三名詐欺通緝，占大多數，其餘為洗錢、毒品、竊盜等案，除莊男為緝狐專案境外對象外，還有身揹七條詐欺通緝的卅九歲田男與詐欺通緝的廿歲黃男等二人，為刑事局今年春節列管加強查緝返台的涉詐名單。

    至於非通緝犯的卅名國人，有人是因赴泰國代購精品或是積欠債務等理由失聯，是否涉及詐欺等不法，還是受騙的被害人，這些都尚待檢警進一步調查。

    泰國為打擊在泰緬邊境上的詐騙集團，今年初除對部分地區採斷電措施，也請求緬甸協助，緬甸政府在國際壓力下陸續釋放被迫到克倫邦（Karen）苗瓦迪地區（Myawaddy）詐騙園區工作的台灣、馬來西亞、印尼等上千名各國外籍人士。

    警政署經進行跨部會合作機制，在外交部及駐外館處密切合作協調後，國際科駐泰聯絡官在泰緬關口的泰國邊境，接洽被釋放安置的五十五名國人，隨後從泰國曼谷的素萬那普機場搭機，昨天清晨返國，隨即帶回刑事局進行偵訊，除將把廿五名通緝犯移送歸案，也將進一步調查釐清是否涉及詐騙或者遭人口販運的狀況。

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