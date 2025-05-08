豬仔案再起 中國人蛇吸收台女騙3國人賣緬甸

警方將朱女等４人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2025/05/08 05:30

〔記者邱俊福／台北報導」將國人騙往東南亞國家淪為「豬仔」事件，沈寂一段時間後，去年又逐漸興起！一個中國人蛇集團吸收我國朱姓女子，朱女涉再找來蔣姓友人以介紹至泰國從事高報酬加密貨幣層轉工作為藉口，將國人以每人約百萬元代價賣到緬甸詐騙園區當「豬仔」，這些「豬仔」只要績效不好，或未通過詐騙手法檢定，動輒遭電擊、毆打，至少有三人受害；刑事警察局偵二大隊第三隊破獲該集團，逮朱、蔣等四人送辦，檢方將蔣男聲押獲准，並於上月底起訴全案。

詐騙手法檢定沒過 就電擊、毆打

警方調查，五十三歲朱女，在中國廣東省做過生意，結識中國人蛇集團，去年八月開始，朱女找來廿九歲蔣男合作，由蔣男跟朱女的李姓男友與黃姓友人，在臉書、IG等社群網路，刊登赴泰國從事新興市場的加密貨幣層轉工作，並以低風險、高報酬話術，誘民眾上鉤。

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只要有民眾願意前往工作，中國人蛇集團便出資自泰國訂購單程機票，被害人入境泰國後搭上對方指派的車輛抵達泰緬邊境，遭不法集團武裝人員隨行監視，被害人驚覺有異時已為時已晚，後遭控制行動帶往緬甸「泰合」詐騙園區，於園區內遭逼迫從事詐騙；期間，詐騙園區會安排簡單打字、說話等檢定考試，如詐騙檢定成績或業績不如預期即會遭到電擊、毆打。

該集團每騙一人得逞，朱女、蔣男各可獲得卅萬元，其餘成員每人則分得四萬至八萬元酬勞，加上機票、住宿等費用，中國人蛇集團約付出百萬元。

4人起訴 一豬仔待救援

警方表示，該集團騙往緬甸的三名被害人，一名被害人經父親繳付五萬元泰達幣，折合約台幣一五○萬元獲釋，另名擔任提款車手協助詐騙園區提領贓款八百萬元，達成績效，始讓其返台；其餘一人則尚未逃離。

警方是據報後，今年二月至三月發動二波查緝行動，逮捕朱女，及蔣、李、黃等四人到案後，依人口販運、詐術使人出國、組織犯罪等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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