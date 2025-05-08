纏訟23年！后豐大橋女師命案 男友及友人確定無罪

王淇政2018年出獄返家，母親端出豬腳麵線。（資料照）

2025/05/08 05:30

〔記者張文川、張軒哲／綜合報導〕廿三年前發生的后豐大橋女教師陳琪瑄墜橋死亡一案，陳女男友王淇政和其朋友洪世緯，事後被控將陳女丟下橋致死，最高法院二○○九年依共同殺人罪將王判刑十五年、洪判刑十二年半定讞，最高法院於二○一八年裁定准予再審，後經兩度撤銷發回，高等法院台中分院再更二審去年十月第三度判決二人無罪；最高法院昨駁回上訴，全案確定。

不起訴、判刑、無罪 數度逆轉

最高法院認為，本案於二○○二年十二月發生，檢方一度不起訴，二○○五年七月十四日起訴，廿三年來歷經漫長的偵審與執行、非常上訴、再審等程序後，二○一八年二月最高法院自為裁定准予開始再審，之後三度再更審皆判二人無罪；再更二審認為無確切證據以證明二男合力抬起陳女丟下河床，依無罪推定原則，應適用嚴格證據法則詳細調查釐清，並逐一說明論斷無罪理由，判決合法。

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最高院指出，檢察官依死者家屬的請求上訴，理由無非是任意指責原審論述的事實認定、證據取捨，或不影響判決結果的枝節事項，不符上訴三審的法定理由，故駁回上訴。

二○○二年十二月七日凌晨一時許，王淇政由洪男陪同到后豐大橋與陳女談判分手，陳女卻墜橋死亡，檢方原本認定是陳女自己墜橋，予不起訴；但死者的家屬頻頻喊冤，又有當時在橋下釣蝦的證人指稱有聽到陳女呼救的聲音，檢方改認定王男與陳女爭吵後追逐拉扯，二男聯手將陳女抬起丟下橋致死，依殺人罪起訴二男。

王、洪各被判十五年與十二年六月定讞，洪男假釋出獄後，最高法院裁定准予再審並釋放王男，台中高分院三度再更審皆判二人無罪。

再更二審判無罪的主要理由為釣蝦證人說詞反覆或矛盾，陳女陳屍位於橋墩旁二點七五公尺，若是被抬起拋下，依擺盪、慣力等力學原理，不會離橋這麼遠，且事發後王淇政趕緊跑下橋找陳女，抱住屍體激動得發抖不斷哭泣等，沒有犯罪跡象，且二男皆通過測謊，不能排除是陳女攀爬護欄不慎墜橋。

這起纏訟多年案件落幕，記者七日去電陳女的母親，她以在開車為由，不便回應，隨後掛掉電話。

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