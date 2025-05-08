組團狩獵 台版地面師騙1.4億

中檢共查扣市價2千萬元的房產兩處，759萬餘元的存款帳戶，及市價3百多萬元的賓士車，全部聲明沒收。（中檢提供）

2025/05/08 05:30

可惡！要求被害人簽免責聲明

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署昨天針對近年猖狂的「台灣版地面師」詐欺不動產犯罪，一口氣起訴兩個集團，第一案是男子林瑞翔等三人，共廿名人受害，損失逾一億三一六○萬元。第二案是地政士林慶富與妻子十人，坑騙梁姓被害人抵押房地產，獲利一一五八萬元，他們還向被害人進行反詐欺宣導，要求被害人簽免責聲明，藉此躲避民事賠償與刑事責任，相當的諷刺。

查扣詐團存款、房產等三千萬

中檢對第一案的三人，依參與犯罪組織罪及加重詐欺取財、洗錢罪起訴，查扣的房產、存款、賓士名車合計三千萬餘元聲明沒收；第二案林慶富等十人，在上述罪名外，還另涉行使偽造公文書罪，以及特殊加重詐欺罪起訴，中檢具體求處林男等人四年以上徒刑。

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中檢起訴指出，第一案是順翊理財有限公司負責人林瑞翔（卅三歲）等三人，二○二二年參與詐騙集團，詐團先以「假投資」向被害人騙現金，被害人第沒錢後，再謊稱順翊理財公司是法院、地檢署配合的借貸公司，要求被害人聯繫順翊公司申辦貸款。

林男等人接手，把被害人房地產設定抵押借款，騙徒再指示被害人把借款匯給人頭帳戶或面交給車手，害被害人連房子都不保。檢方指出，全台共廿人受害，設定抵押不動產十九件，該集團犯罪所得估算約一億三一六○萬元。

地政士與當鋪 加入假檢警詐騙

第二案是擔任地政士事務所負責人的地政士林慶富（廿八歲），夥同妻子與助理，以及當鋪負責人與貸款仲介業者共十人，去年八月加入「假檢警」詐騙集團，詐團以涉嫌刑案等騙詞唬弄梁姓被害人，他們再出面找被害人商談抵押不動產借錢，他們甚至當場對被害人進行反詐騙宣導、要求簽署免責聲明，再把宣導與簽署過程錄影，預為日後推卸民事、刑事責任之用，被害人抵押不動產後，貸款卻不是交給被害人，而是匯款到人頭帳戶，林男等人的犯罪所得約一一五八萬元。

檢批惡性重大 建請重判主嫌

中檢強調，林慶富等人正值青壯年，卻與詐騙集團同流合污，精心策劃「組團狩獵」的犯罪手段，使被害人承受巨額損失、身心財產均受重創，且未與被害人和解，惡性重大至極，建請法院量處四年以上刑度。

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