全家涉炒股 愛山林董座獲利上億

愛山林建設董事長祝文宇與妻子張瀛珠（後戴帽子）交保後，祝文宇限制出境及出海。 （資料照，記者王藝菘攝）

2025/05/08 05:30

10多年前辦私募股票 涉嫌找員工或親友充當策略性投資人 祝文宇1200萬交保

〔記者王定傳／台北報導〕知名房地產代銷甲山林集團旗下上市公司愛山林建設董事長祝文宇十多年前辦理私募股票時，涉嫌找員工或親友充當策略性投資人，以兩折優惠價格買股票；另於二○二○年涉以連續高買或低賣、相對成交等手法操縱股價，此部分擬制性獲利初估上億元，台北地檢署前天指揮調查局台北市調查處搜索愛山林等公司，並約談祝文宇等人，檢方昨複訊後依違反證券交易法諭令祝以一二○○萬交保，並限制出境及出海。

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妻甲山林董座5百萬交保

子愛山林總座2百萬交保

檢調昨還約談祝妻即甲山林建設董事長張瀛珠，訊後五百萬元交保、兩人之子即愛山林建設總經理祝藝兩百萬元交保；愛山林公司副理林佩君、瑞迪廣告公司監察人殷佩琦、瑞揚建設董事長吳宜臻三人五十萬元至一百萬元不等金額交保，愛山林建設副董事長張境在等人請回。

二○一三年十月廿一日，愛山林建設發布重訊指，公司董事會於十月十一日通過策略性投資人私募發行普通股一‧二億股，每股認購價格六元，至廿一日止共募集四二六○○張股票，收足股款二‧五億餘元。

「策略性投資人」是指可藉由本身經驗、技術、通路等方式，來協助被投資公司擴大市場及提高獲利的個人及法人，而依金管會的「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，私募對象若是公司內部人或關係人，最多只能給八折優惠，但策略性投資人則無此限制。

檢調發現，祝疑為了掌控公司股票，但又不想以公開發行等方式買貴，因此採私募股票方式，他把員工或親友包裝成策略性投資人，以董事會自定的價格每股六元（與當時愛山林每股約廿九元相較，等於約兩折優惠）買股票，但這種方式，若與公開發行或內部人八折優惠相較，恐使公司受數億元損害。

檢調還發現，二○二○年間，祝等人還涉嫌操縱股價且擬制性獲利初估上億元，檢調懷疑部分原因是上述私募股票閉鎖期解鎖，祝等人利用法人公司向當初認購股票的親友員工收購股票所致。

檢察官劉韋宏前天指揮台北處搜索愛山林、仰山林、丰雲、瑞揚、璞緒等五家公司及祝文宇等人住處等，全案朝財務業務文件內容不實、操縱股價、特別背信及違反洗錢防制法等罪嫌偵辦，其中的特別背信罪若不法所得超過一億元將是七年以上徒刑重罪。

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