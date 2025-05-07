虐殺女友 棄保逃亡339天 拒捕傷2警 76行者陳修將落網

76行者陳修將（中）涉打死女友，逃亡339天後落網。（記者湯世名攝）

2025/05/07 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕「76行者」遺體修復團隊前總召集人陳修將，因打死廿二歲胡姓女友被判刑十年十月定讞，卻棄保潛逃。他逃亡三三九天後，本月五日在彰化縣員林被跟監警方逮獲，陳修將竟朝十多名員警狂噴辣椒水拒捕，造成兩人眼睛灼傷，最終仍被制伏，而警方從其腰間起出一把改造手槍，彈匣內竟有十發子彈，讓員警冒出一身冷汗。

陳嫌持辣椒水 狂噴圍捕員警

彰化縣警局刑警大隊指出，陳修將（四十四歲）近一年都藏匿在中南部，警方曾經追到台南，但線索一度中斷；最近卻被人發現出現在員林市，警方布線跟監，鎖定他在當地租屋居住。

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前晚七點多趁陳外出時，埋伏多時的十多名員警一擁而上，陳試圖逃跑，但被眾人合力壓制，陳持辣椒水朝警方狂噴拒捕，造成兩名員警手部擦傷、眼睛與脖子灼傷，所幸無大礙。

腰間攜改造手槍 幸未爆槍戰

在優勢警力下，陳修將被壓制在地，警方在其腰部發現一把改造手槍與五十發子彈，其中十發還在彈匣內。警方在偵訊後，將陳帶回彰化地檢署歸案，警方另依槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。警方指出，將持續追查陳男逃亡期間的槍枝來源，以及是否有他人資助其逃亡。

二○二一年十月間，陳修將懷疑胡姓女友與他人有染，徒手毆擊其頭部及臉部，造成胡女腦部右側顳頂枕葉及腦部其他多處出血，而引發創傷性休克並傷重不治，法院判刑十年十月定讞，但陳未到案執行並逃亡，逃亡三三九天才被捉回。

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