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    微信賣喪屍煙彈集團 10嫌皆20多歲

    李男為首的販毒集團，十名成員年齡都才二十多歲。（民眾提供）

    李男為首的販毒集團，十名成員年齡都才二十多歲。（民眾提供）

    2025/05/07 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警方追緝喪屍煙彈販毒集團，一月起查獲九名年約廿多歲的集團成員，向上溯源逮捕涉嫌指揮集團成員販毒的主嫌李男（廿九歲），並查扣大批煙油與煙彈材料等毒品及八枚子彈。

    4波搜索拘提 全數落網

    高雄市警局刑事警察大隊昨日公布瓦解這起網路販毒集團，緝毒專責隊偵六隊於去年底接獲檢舉，有販毒集團利用微信通訊軟體公開傳訊販售喪屍煙彈等毒品，檢警專案小組陸續四波搜索拘提，將李男為首的十人網路販毒集團一網打盡。

    刑大偵六隊指出，今年一月中旬，警方趁黃姓（廿二歲）、劉姓（廿一歲）於高市仁武區停車場交班外送毒品車時，當場以偵防車包夾堵住出路逮捕二人，於車內起獲準備外送之毒品；並循線查獲外送員、分裝補貨員及收帳員共七人，主嫌李男則於四月中旬落網。

    四波行動總計起獲二級毒品依托咪酯煙油九罐、煙彈五十一顆、毒咖啡四包、K他命一罐及製作毒煙彈的相關材料等證物，並發現藏有子彈八枚。

    目前李姓主嫌等九人經橋頭地方法院裁定羈押禁見，另外一名嫌犯因他案在監，全案偵查終結，以涉犯販賣毒品、組織犯罪條例、槍砲彈刀等罪，於五月二日經檢察官提起公訴。

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