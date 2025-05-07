買2萬顆感冒藥煉毒 衝鋒槍隨身防黑吃黑

警方查扣黑市價約40萬元的安非他命等贓證物。 （警方提供）

2025/05/07 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕苗栗縣張姓男子出資擔任金主，找來楊姓製毒師與林姓共犯，收購兩萬顆感冒藥後，租民宅提煉安非他命，且為防止黑吃黑而擁槍自重，刑事局中部打擊犯罪中心一舉成擒，查扣黑市價約四十萬元毒品，及火力強大的長短槍及一二八發子彈等證物，全案檢方近日偵結起訴。

金主及製毒師都落網

刑事局中打第四隊去年間接獲毒緝中心情資顯示，中部地區有不法集團大量蒐購感冒藥，立即組成專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

經查，三十三歲楊嫌透過網路學習煉毒方法後，與分別四十八歲、四十二歲的張姓、林姓男子兩人合作，收購兩萬顆感冒藥提煉製造安非他命，並以打游擊方式在台中、苗栗地區四處租屋設製毒工廠，待完成製造出毒品後，立即轉移至另一處製毒，藉以躲避查緝。

房子借朋友 淪製毒窩

警方去年六月間收網，在台中大雅區一間民宅逮捕涉案楊男，查扣安非他命二○三公克及製毒器具、原料一批，楊男落網的民宅，還是跟友人借得，警方破門而入時，屋主驚訝萬分，直呼不知成了製毒窩點。

警方另到苗栗縣通霄的一間民宅搜索，查到藏在民宅內的改造MP9衝鋒槍一把、金牛座手槍一把、霰彈五十發、子彈七十八發、槍管兩支等證物，又循線查緝林男、張男到案，依毒品、槍砲等罪嫌分別移送台中、苗栗地檢署偵辦，檢方訊問後，命張以一萬元交保，其餘二人因另涉毒品案，直接解送歸案執行。

警方查扣火力強大的長短槍及128發子彈。 （警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法