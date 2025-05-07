陳修將 腰掛槍彈落網 刑期至少加5年

警方起出槍彈。（警方提供）

2025/05/07 05:30

手段殘忍無悔意 檢追加槍砲等罪

〔記者陳冠備、湯世名／彰化報導〕「七六行者」遺體修復團隊前召集人陳修將，因毆打胡姓女友致死，去年四月遭判刑十年十月定讞，卻棄保潛逃，警方本月五日在彰化員林市將他逮捕，並在他身上起出一把改造手槍與五十發子彈。彰化地檢署表示，陳修將手段殘忍無悔意，已於昨日下午發監彰化分監執行，並追加嚴辦槍砲等罪。

陳修將在年輕時混黑道，六度進出監獄，改過自新後在家人及妻子的支持下學習遺體修復，並為「七六行者」的召集人，曾在年澎湖空難、高雄氣爆、太魯閣號出軌意外中，協助遺體修復。

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毆打女友致死 判10年10月定讞

已婚的陳修將與二十二歲胡姓女友交往期間，因懷疑胡女另有新歡，竟將胡女打死。由於胡女全身瘀青並有腦出血情況，其家屬認為她生前備受凌虐，而陳修將手段凶殘，且毫無悔意，痛批陳男應以死償命。

而陳男因犯後不肯認罪，遭判有期徒刑十年十月定讞，不料未到案執行並展開逃亡，本月五月終於歸案，在警方重重戒護下，昨天下午將他移送彰化地檢署，並發監執行。

棄保拒不入監 刑罰合計15年以上

檢方指出，陳修將犯案手段殘忍，引起社會眾怒，經判決確定後，竟拒不到案入監執行，顯見其毫無悔意，被拘捕時又另涉槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪嫌，檢方將另案追訴，嚴加查辦。

彰化縣警局刑警大隊指出，陳修將除原本刑期之外，又要加上違反槍砲彈藥刀械管制條例第七條規定，未經許可持有、寄藏或意圖販賣槍砲、彈藥。而此刑罰至少五年起跳，與前者合計，而陳修將恐將坐牢十五年以上。

76行者遺體修復師陳修將打死女友，棄保逃亡339天後落網。（記者湯世名攝）

大批員警壓制陳修將，發現他的腰間插了一把手槍，裡面還有10發子彈，讓警方冒冷汗。 （警方提供）

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