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    首頁　>　社會

    布局共餐想脫罪 逼茹素被害人吃燒肉

    新北市淡水區北新路巷內去年12月15發生火警釀1死，原以為是熟人借貸糾紛引發縱火案；檢警深入追查，發現是兩名傷者曾鈺偉、林志銘有計劃的冷血謀財害命。（資料照）

    新北市淡水區北新路巷內去年12月15發生火警釀1死，原以為是熟人借貸糾紛引發縱火案；檢警深入追查，發現是兩名傷者曾鈺偉、林志銘有計劃的冷血謀財害命。（資料照）

    2025/05/07 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕檢警偵破新北市淡水套房潑油縱火殺人命案，調查發現凶手林志銘、曾鈺偉在勒索蔡姓室友前，早已謀畫一套脫罪說詞，營造與蔡男熟識，雙方是借錢、不是勒索的假象，得手後還強逼蔡男到房間吃幾口烤肉，藉以合理化蔡男出錢是要分擔「餐費」，實則蔡男是茹素者，吃肉顯非其所願，檢警由此粉碎這場脫罪布局，揭發曾、林雙煞實則是凶殘冷血的奪命凶手。

    檢方認定林男的前妻不知情，不知道五花肉是偷來的，也未參與勒索謀議，她以為前夫與蔡男真的熟識，且有借錢糾紛；此外，她在三人爭吵時已離開公寓，未見犯意聯絡，因此未將她列為共犯。

    害死人無悔意 竟稱：

    以為汽油會像酒精揮發

    昨天在法院移審庭，檢察官指出，林男供述前後矛盾甚多，案發後一度將責任推給潑汽油的曾男，又稱他向蔡男索取的四百元是烤肉「餐費」，明顯試圖逃避司法追訴；檢方強調「天真的人不會放火」，二男共犯關係密切，有勾串之虞。

    曾男承認檢方起訴的事實，林承認偷五花肉及恐嚇蔡男未果，但否認殺人，辯稱點燃打火機只是想嚇嚇蔡男，「以為汽油潑久了會像酒精一樣揮發，沒有要殺人」，檢方認定林毫無悔意。全案將由國民法庭審理。

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