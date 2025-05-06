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    剴剴外婆淚吼：妳們無權這樣對待他

    剴剴外婆（右）昨到台北地院作證。（記者張文川攝）

    剴剴外婆（右）昨到台北地院作證。（記者張文川攝）

    2025/05/06 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕台北市一歲十個月男童「剴剴」前年底疑遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，台北地院國民法庭昨開庭進行量刑調查，剴剴的嚴姓外婆出庭作證，她痛哭失聲地說剴剴過世後她很自責，幾近嘶吼地說「我太痛了，你們（劉氏姊妹）沒有權力這樣對待這麼小的小孩！」

    外婆難過說，剴剴過世後，「我真的很自責，我無能為力，她們竟然對小孩做出這麼可怕的事，我真的很對不起」，她朝被告席的劉氏姊妹哭喊嘶吼「我真的太痛了，他還這麼小，妳們沒有權利這樣對待這麼小的孩子！」強調不接受和解，也不會原諒她們。

    劉彩萱的律師昨出示剴剴過世四天後，劉彩萱以手機擬寫的超渡疏文，稱會在北投玄天宮開壇設祭十二天，懇請剴剴「原諒阿姨犯的疏失造成您的傷害…幫阿姨度過這次難關，免受入監刑責，請求外婆和所有家人，體諒阿姨也是困苦的人，原諒阿姨的過錯，別提出高額求償，阿姨真的沒錢。」

    昨馬偕醫院醫師徐堅棋說明「量刑前社會調查」鑑定結果，結論指出劉彩萱性格矛盾、憤慨不滿、缺乏同理心、憂鬱、自我懷疑，但未達精神疾症標準；虐童長達三個月並非一時衝動所能辯解；劉女聲稱幻聽廿年、疑患思覺失調症，徐認為缺乏客觀事實，屬不實陳述，不能減輕罪責。

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