詐團拒捕一路衝撞 警轟5槍 4車手落網

台南市歸仁分局蔡姓員警攔截嫌犯車輛，開槍制止，被撞飛、摔倒，歸仁警方鍥而不捨，逮獲車手。 （記者吳俊鋒攝、民眾提供）

2025/05/06 05:30

面交失利被圍捕 衝撞汽機車 撞飛警

〔記者吳俊鋒／台南報導〕詐騙集團成員昨天在台南永康區與被害人面交，一名車手當場被逮，另兩男、一女共犯開車逃逸，沿路三度衝撞警方，台南市歸仁警方在國道仁德交流道口攔截時，歹徒罔顧現場車流壅塞，繼續衝撞、拒捕，面對警方連開五槍制止，仍加速強行突圍，不僅傷及機車騎士，員警也被撞得重摔倒地，過程驚心動魄，最後嫌犯都落網，警方在車上搜出安非他命、喪屍煙彈等毒品。

沿路三度衝撞警方

警方昨獲報詐騙集團車手面交，通報攔截圍捕，先抓到五十二歲的簡姓車手，另三名共犯見苗頭不對，開車逃逸，歸仁警分局接獲通報展開緝捕。警匪在仁德區中清二街首波遭遇，嫌犯車輛衝撞巡邏車與黃姓警員的巡邏機車後逃逸；隨後警方於仁德交流道口攔截歹徒。

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邱、黃姓民眾各駕駛著廂型車與轎車在仁德交流道口的中山路上停等紅綠燈，嫌犯的車輛停在後方，騎著巡邏機車的蔡姓警員趨前喝令歹徒下車，對方竟開車衝撞。蔡員朝輪胎射擊五槍，嫌犯車輛加速撞開邱、黃女子的車輛，乘隙逃逸，蔡員被撞得彈飛至黃女轎車的引擎蓋上重摔在地，歹徒撞到前方的兩部摩托車離開現場，騎士也跌倒受傷。

嫌犯逃往東區，三名共犯在中華東路棄車，遭鍥而不捨的歸仁分局員警逮獲，車上搜出安非他命、喪屍煙彈等毒品。落網的三名共犯年紀都很輕，剛滿廿歲林姓男子與十九歲楊性女子、十八歲許姓男子等，偵訊後依殺人未遂、妨害公務、公共危險、詐欺、毒品等罪嫌移送。

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