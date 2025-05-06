行刑式槍殺2車手 車手頭判無期定讞

詐團「車手頭」蘇柏源槍殺兩名車手，被判無期徒刑定讞。（資料照）

2025/05/06 05:30

〔記者張文川／台北報導〕桃園市詐騙集團的「車手頭」蘇柏源三年前參與詐騙，旗下楊姓、陳姓車手被逮後供出蘇男，蘇要求二人翻供，楊開口索求八百萬元「改口費」，蘇約二人談判，卻在套房內行刑式槍殺兩人。一審依兩件殺人罪併判蘇無期徒刑；二審高等法院審理時，蘇向陳母鞠躬道歉，稱若有機會願意代死者盡孝，高院維持無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院駁回蘇男上訴定讞。

買槍彈 行刑式轟爆頭

判決指出，卅八歲蘇柏源與時年廿九歲的陳、楊二男為詐團同夥，二○二二年八月，陳、楊在提款時被警方逮捕，供出蘇男是「車手頭」。蘇男要求陳、楊改口供別咬上游，楊男要求八百萬元對價才願意改口。

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蘇男心生不滿萌生殺意，先買好槍、彈，同年九月一日晚間赴桃園市區套房與楊、陳等人見面談判，雙方口角爭執，蘇持槍近距離先朝楊的右太陽穴、頭頂連開兩槍，楊當場死亡；蘇接著朝陳的右太陽穴開槍，陳亦當場倒地死亡。蘇取走楊、陳二人的手機，逃離現場。警方循線將蘇追緝到案。

一審桃園地院審理時，蘇男主張，行凶前曾吸食K他命，造成精神障礙以致辨識行為能力下降。將蘇送精神鑑定，鑑定結果認為，蘇男犯案前雖曾施用K他命，但並未影響他的辨識或控制行為能力，合議庭認定蘇僅因爭執即起意殺人，兩件殺人罪均判處無期徒刑，合併應執行無期徒刑、褫奪公權終身。

上訴高院審理，由於雙方曾調解成立和解，但陳男的母親向二審法官抱怨蘇男並未履行和解條件，告訴代理人稱蘇故意殺害二人，情節重大，符合「情節最嚴重」之罪；蘇男承認犯了不可原諒的錯，感謝陳母願意和解，若有機會願意代替死者盡孝。

高院維持原判，最高法院亦認為判決無違誤，駁回蘇男上訴定讞。

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