與男友吵架 母對女嬰灌安毒

桃園市許姓女子指因與男友吵架，涉嫌對親生未滿6月大的女嬰餵食安毒，桃園地檢署偵結依殺人未遂等罪嫌將許女起訴、具體求處12年重刑。（資料照）

2025/05/06 05:30

導致女嬰腦病變等傷害 檢起訴許女求處12年重刑

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一名許姓女子去年底涉嫌對年僅六個月大的親生女嬰餵食安非他命毒品，女嬰及時送醫保住性命，醫院驗出毒品反應緊急通報警方與家防中心；桃園地檢署指揮警方查出上情，檢察官以許女是女嬰唯一照顧者，只因與男友吵架情緒失控，而對不足六個月、毫無反抗能力的嬰兒強行餵食毒品，偵結依殺人未遂、毒品危害防制條例等罪嫌起訴，並建請法院從重量處十二年徒刑。

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桃園市家防中心、婦幼警察隊去年十二月廿三日間接獲林口長庚醫院通報，有一名不足六個月大的女嬰在醫院接受治療，女嬰尿液檢出甲基安非他命、安非他命成分。

桃園地檢署獲報依重大兒虐案指揮警方偵辦，警方地毯式勘查女嬰住處，追查女嬰體內存有高濃度甲基安非他命的原因及有無相關毒物，經向林口長庚醫院調取女嬰病歷及相關檢驗報告，發現女嬰生母許姓女子犯罪嫌疑重大，檢察官今年一月四日傳喚許女到案，訊後向桃園地院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，許女去年十二月九日晚間因與男友吵架，當下要帶著女嬰共赴黃泉，將含有甲基安非他命的液體灌入女嬰口內，導致女嬰受到腦病變等傷害；事後許女將女嬰送往林口長庚醫院救治，院方於女嬰尿液驗出毒物反應，向警方通報。

桃檢由婦幼專組檢察官陳羿如指揮中壢警分局追查，認許女觸犯成年人故意對兒童犯殺人未遂及毒品危害防制條例之成年人對兒童犯以強暴方法使人施用第二級毒品等罪嫌，檢察官認為，許女身為女嬰唯一照顧者，本應善盡保護之責，卻僅因自身情緒控管失當，而對當時尚不足六個月大、毫無反抗能力之女嬰強行餵食毒品，造成被害人極大傷害，偵結起訴並建請法院從重量處十二年重刑。

女嬰由家防中心安置 定期回診

受害女嬰由家防中心安置中，並定期就醫回診治療，桃園市政府結合家防中心、警察單位、桃園地檢署及長庚等醫療機構提供資源，全力回復女嬰健康及生活。

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